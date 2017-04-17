В Уральске  полтора года пустуют два высотных дома на 140 квартир

ЛТД «Степной Леопард» пояснили, почему возводимые ими восемнадцатиэтажные дома так долго не заселяют жильцы. Директор фирмы Го Лиган объясняет ситуацию долгими тендерными процедурами и уверяет: госприёмку по контролю качества оба дома прошли успешно.



Речь идёт о восемнадцатиэтажных жилых домах в 5 микрорайоне по улице Сырыма Датова, которые в народе прозвали » башнями — близнецами». Большинство уральцев удивляет, почему уже второй год эти дома пустуют.

Ошибки, допущенные при строительстве, продажа только иностранным гражданам, преимущественно китайцам, «бюджетное» жильё для прокуроров, ссора подрядчиков с местной администрации и, как следствие, отказ в приёме домов в эксплуатацию — эти и другие слухи продолжают ходить вокруг двух самых высоких домов Уральска.

«УН» решила выяснить, что действительно является причиной того, что дома пустуют, и обратилась за комментариями в фирму «Степной Леопард» — подрядчику по строительству этих домов. Директор Го Лиган пояснил, что в эти дома заселяться можно уже сейчас.

— Мы сдали в эксплуатацию оба дома в конце 2015 года, — говорит господин Го. — Тогда же Государственная архитектурная комиссия произвела приёмку домов. Дома полностью соответствуют всем строительным нормам и стандартам, квартиры готовы к продаже.

Со слов директора «Степного Леопарда», за полтора года в этих домах они продали всего 12 квартир.

— Дело в том, что продавать квартиры сами мы не можем, для этого мы привлекли через процедуру тендера фирму по недвижимости. Ею стало ТОО» КазРосЕт». Тендер шел почти на протяжении года. Лишь после определения победителя начались торги квартир.

Кроме всего прочего, выяснилось, что «Степной Леопард» не только не могут сами продавать квартиры, они ещё и не могут их самостоятельно строить. ЛТД «Степной леопард» – нефтяники.

— Строительство данных домов входит в наши инвестиционные обязательства, — говорит Го Лиган. – Мы сами нефтяники, разрабатываем месторождение в Таскале. Дома строили наши субподрядчики, ТОО «Строительная инициатива», что называется «под ключ», то есть мы не занимались ни документальной частью, ни собственно строительством. Квартиры в наших домах — в предчистовой отделке и подходят под категорию «Бизнес- класс». Стоят они 170 тысяч тенге за квадратный метр. Продаём однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Кроме всего прочего, на восемнадцатом этаже у нас расположен таунхаус на 260 квадратных метров по цене 230 тысяч тенге за квадратный метр.

Сам Го Лиган считает квартиры в этих домах бюджетными.

— Дома построены по современной технологии, на железобетонных сваях, — говорит Лиган. – Я считаю, что та цена, которую мы запрашиваем, вполне приемлема.

Цену, затраченную на строительство двух домов, Го Лиган не озвучивает – это коммерческая тайна.

Кроме всего прочего, на данный момент проводится тендер среди КСК, на баланс которого встанут обе восемнадцатиэтажки. Сейчас обязанности КСК временно исполняет всё та же фирма «КазРосЕт». Правда, на сайте businessnavigator.kz указано, что ТОО «КазРосЕт» занимается оптовой продажей мясных продуктов, оптовой и розничной торговлей и ремонтом автомобилей.

К слову, данные дома возводились в течении двух лет. Со слов Го Лигана, инвесторами «Степного Леопарда» являются фирмы «КазМунайГаз» и катайская фирма «СНПС». Почему вышло так, что дома построенные по линии инвестиционных обязательств реализуются в полную цену, господин Лиган не рассказал.

Директор агентства недвижимости «Контакт» Сайлаубек Ескалиев считает, что за эти квартиры платить по 170 тысяч тенге за квадратный метр — это дорого.

— Изначально мы принимали участие в тендере по реализации квартир в этих домах, — говорит Сайлаубек Ескалиев. — Но тендер выиграли «КазРосЕт». При строительстве этих домов были допущены некоторые ошибки. Например, отсутствует парковка, детская площадка маленькая. Да и квартиры, хоть и с претензией на бизнес — класс, но кухни там маленькие — 7 квадратов, как в эконом — классе. Я не знаю, как они будут продавать таунхаусы, которые на верхних этажах, потому что там очень жарко, припекает солнце, ведь потолки там сделаны из стекла. Стыки в потолке сделаны не по стандартам, поэтому туда затекает вода. К тому же вид из окна там не самый красивый. Из плюсов в этих домах — это хороший лифт и внешняя отделка.

Кроме всего прочего, очевидцы утверждают, что во время строительства в доме рухнула стена.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА