В Уральске полтора года пустуют два высотных дома на 140 квартир
ЛТД «Степной Леопард» пояснили, почему возводимые ими восемнадцатиэтажные дома так долго не заселяют жильцы. Директор фирмы Го Лиган объясняет ситуацию долгими тендерными процедурами и уверяет: госприёмку по контролю качества оба дома прошли успешно.
Речь идёт о восемнадцатиэтажных жилых домах в 5 микрорайоне по улице Сырыма Датова, которые в народе прозвали » башнями — близнецами». Большинство уральцев удивляет, почему уже второй год эти дома пустуют.
Ошибки, допущенные при строительстве, продажа только иностранным гражданам, преимущественно китайцам, «бюджетное» жильё для прокуроров, ссора подрядчиков с местной администрации и, как следствие, отказ в приёме домов в эксплуатацию — эти и другие слухи продолжают ходить вокруг двух самых высоких домов Уральска.
«УН» решила выяснить, что действительно является причиной того, что дома пустуют, и обратилась за комментариями в фирму «Степной Леопард» — подрядчику по строительству этих домов. Директор Го Лиган пояснил, что в эти дома заселяться можно уже сейчас.
— Мы сдали в эксплуатацию оба дома в конце 2015 года, — говорит господин Го. — Тогда же Государственная архитектурная комиссия произвела приёмку домов. Дома полностью соответствуют всем строительным нормам и стандартам, квартиры готовы к продаже.
Со слов директора «Степного Леопарда», за полтора года в этих домах они продали всего 12 квартир.
— Дело в том, что продавать квартиры сами мы не можем, для этого мы привлекли через процедуру тендера фирму по недвижимости. Ею стало ТОО» КазРосЕт». Тендер шел почти на протяжении года. Лишь после определения победителя начались торги квартир.
Кроме всего прочего, выяснилось, что «Степной Леопард» не только не могут сами продавать квартиры, они ещё и не могут их самостоятельно строить. ЛТД «Степной леопард» – нефтяники.
— Строительство данных домов входит в наши инвестиционные обязательства, — говорит Го Лиган. – Мы сами нефтяники, разрабатываем месторождение в Таскале. Дома строили наши субподрядчики, ТОО «Строительная инициатива», что называется «под ключ», то есть мы не занимались ни документальной частью, ни собственно строительством. Квартиры в наших домах — в предчистовой отделке и подходят под категорию «Бизнес- класс». Стоят они 170 тысяч тенге за квадратный метр. Продаём однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Кроме всего прочего, на восемнадцатом этаже у нас расположен таунхаус на 260 квадратных метров по цене 230 тысяч тенге за квадратный метр.
Сам Го Лиган считает квартиры в этих домах бюджетными.
— Дома построены по современной технологии, на железобетонных сваях, — говорит Лиган. – Я считаю, что та цена, которую мы запрашиваем, вполне приемлема.
Цену, затраченную на строительство двух домов, Го Лиган не озвучивает – это коммерческая тайна.
Кроме всего прочего, на данный момент проводится тендер среди КСК, на баланс которого встанут обе восемнадцатиэтажки. Сейчас обязанности КСК временно исполняет всё та же фирма «КазРосЕт». Правда, на сайте businessnavigator.kz указано, что ТОО «КазРосЕт» занимается оптовой продажей мясных продуктов, оптовой и розничной торговлей и ремонтом автомобилей.
К слову, данные дома возводились в течении двух лет. Со слов Го Лигана, инвесторами «Степного Леопарда» являются фирмы «КазМунайГаз» и катайская фирма «СНПС». Почему вышло так, что дома построенные по линии инвестиционных обязательств реализуются в полную цену, господин Лиган не рассказал.
Директор агентства недвижимости «Контакт» Сайлаубек Ескалиев считает, что за эти квартиры платить по 170 тысяч тенге за квадратный метр — это дорого.
— Изначально мы принимали участие в тендере по реализации квартир в этих домах, — говорит Сайлаубек Ескалиев. — Но тендер выиграли «КазРосЕт». При строительстве этих домов были допущены некоторые ошибки. Например, отсутствует парковка, детская площадка маленькая. Да и квартиры, хоть и с претензией на бизнес — класс, но кухни там маленькие — 7 квадратов, как в эконом — классе. Я не знаю, как они будут продавать таунхаусы, которые на верхних этажах, потому что там очень жарко, припекает солнце, ведь потолки там сделаны из стекла. Стыки в потолке сделаны не по стандартам, поэтому туда затекает вода. К тому же вид из окна там не самый красивый. Из плюсов в этих домах — это хороший лифт и внешняя отделка.
Кроме всего прочего, очевидцы утверждают, что во время строительства в доме рухнула стена.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
слышал слух, что один из домов со слишком большим наклоном. но это слух
это не близнецы ! это уральский TWIX правая палочка и левая палочка ! а какую выберешь ты ?
Иван, посмотрите на фото!!! нет наклона!!!
а что, фото, я их каждый день вижу, но только со стороны строителя
С этой стороны вроде ровно стоят.
кроме всего прочего, на восемнадцатом этаже у нас расположен таунхаус на 230 квадратных метров, по цене 230 тысяч тенге за квадратный метр—-53ляма за сомнительное удовольствие пользоваться лифтом, с учетом того как обслуживаются лифты в нашем городе…да уж лучше коттедж, благо за такие деньги это более чем реально
ржунемагу! чуть ли не «газмяс» получился! автор! фото с задней стороны дома и двора, которого практически нет, добавьте плиз! так позорно всё «построено»,уже снаружи все косяки видно и наверное внутри самих домов,ещё хуже. с задней части дома какие-то полуокна , полудвери с выходом на полубалконы.
Странно как то, если Степной Леопард построил ДОМА — И ЭТО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА нефтяной компании перед ЗКО как утверждает директор, почему они продают дома с ПРИБЫЛЬЮ???
раз уж: «.Цену, затраченную на строительство двух домов Го Лиган не озвучивает – это коммерческая тайна.»
Это типо если в областной больнице на корпуса которые построил КПО стали платными. Дороги которые построил КПО в городе стали бы платные…
Цена соответствует рыночной 170 тыщ за 1 кв м, где тут выполнение инвестиционных обязательств? Я б еще понял если б очередникам раздали по спискам, а это чистая коммерция походу
а ну и потом,раз они отчитываются перед инвесторами куда бабло вкладывают, то видимо и здесь крутанули казахский вариант: договорились с подрядчиком на одну сумму, отчитались на другую. все довольны.
Как все достало с этими КСК, услуги по КСК сейчас там продвигает ТОО КазРосЕТ, ребята вроде грамотные, но почему то меняют сферу бизнеса с мяса на сервис типо КСК. А где господин Чабдаров Нурлан Уапович со своим подопечным Нурланом Рахимжановым ТОО Казбатыссервис, то же ещё одно чудо в перьях. Интересно вообще, что имеет от этого господин Чабдаров, так как куда не идёт везде с собой эту тоошку Казбатыссервис таскает. Этот Казбатыссервис желает весь 5 микрорайон захватить со своим сервисом, посмотрим, http://ibirzha.kz/ksk-elaman-proignoriroval-trebovaniya-zhkh-i-akimata-predostavit-dokumenty-o-finansovoj-deyatelnosti/ что получится. Хотя последний отзыв с титаника 5 микроша отзывы не так уж.?!
КСК это очень выгодный бизнес сейчас. Можно доить и доить жильцов. Пример Россия. Председатели ТСЖ(типа нашего КСК) в областных городах таких как Самара и Саратов все непомерно обогатились за 3-5 лет. У всех по несколько престижных квартир, дорогие авто, меняющие каждые 2 года, по 4 раза в год на иностранные курорты. ЖКХ это на настоящий момент идеальная дойная машина с населения. И никакой ответственности. Никто не уволит, никто из гос.органов толком не контролирует.
Ну вот , а всё говорите , что надо от России отделиться, а оказывается без России никуда..и по торговле, и по латинице, и теперь уже по КСК…назовите указанных Вами лиц в Саратове и Самаре поименно…и адреса нескольких престижных квартир…или слабо?
Остап Бендер говорил же, что на пенсии станет управдомом!
По проекту там должны были построены четыре 22-х этажных дома, соединённые между собой 2-х этажной галереей. Фото 4-х домов с галереей в своё время было выставлено на всеобщее обозрение. На первых двух этажах должны быть магазины и другие объекты бизнеса. С этой целью была выделена дополнител земли в сторону рынка Ашык жол. Степной леопард выделил на это 11 млн.$. На все четыре дома этих денег на тот момент хватало. Почему сократили этажность дома на 4 этажа и куда делись галерея и ещё 2 высотных дома? Есть подозрение что на этом увели деньги. А землю перепродали. Вопрос заказчику, пусть ответит.
Когда строился дом, казалось строят дом бизнес-сегмента. А сейчас он напоминает больше строение бюджетного класса. Так было бы неплохо озеленить прилежащую территорию, заасфалтировать подъездные пути к дому, перекрасить в более живой вид или отделать красиво.
Пожарная лестница всего- 28 метров.Как спасать население с верхних этажей?Специально пристроенных лестничных пролетов(которые есть на многоэтажках советских времен) не видно.,чтобы по ним производить эвакуацию во время пожара.Люди наверху просто задохнутся.
Там на балконах лестницы пожарные стоят и обычная лестничная площадка есть
Бижок строил, конечно напортачил , только болтать умеет.
Промышленные альпинисты , которые занимались отделкой этого дома рассказали , что они у дома несколько раз меняли отделку …в ходе работ однозначно убедились в том , что дома наклонены в разные до от друга стороны. Чтобы скрыть этот строительный брак было решено вывести стены отделочными панелями под «0». В случае с железо бетонной конструкцией напряжение на несущие опоры при такой высоте каласальны и существует опасность деформации и обрушения. Просто мнение
СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА это вообще НЕЧТО. Шарага еще та, как только ей доверили строить жилые дома?!!!!! Заработную плату месяцами не платят, инспекция по труду по Вам плачет)))
Мля, горе АналитЕги, куда не плюнь одни инженера) наверное двушки свои в 5ти этажных панельках 80х годов за 15млн продать не можете, вот и жаба душит. (Недвижимости в данных домах не имею, к вышеуказанным компаниям не отношусь, просто мнение)))
в общем под снос
Я предлагаю посередине еще один такой же дом забубенить и стянуть железными обручами все три вместе чтобы не разъехались и не обрушились, за идею много не прошу квартиру в петхаусе в доме что посередине будет.
Чем-то общагу напоминает. 🙂
170 тыс тг за 1 кв м — неплохая цена, в Аксае за 2-х комн (50м2б 1990г) просят от 9 млн, что в пересчете дает 180 тыс тенге за 1м2
Хорошие дома а вид из окон там красивый зря вы так говорите Сайлаубек Ескалиев,если вы не патриот Уральска и вам не нравиться вид Уральска то переезжайте.
Особенно нравиться «элитное » расположение этих домов, рядом оживленная трасса, дым , гарь и копоть- родные запахи, вокруг ландшафт весь в утопает в «зелени»…масса деревьев, водоем, особенно после дождей..а вид то какой с верхних этажей- гаражи вдали дымят, куча автомастерских , построенных по проектам с очень красивой архитектурой..впрочем не буду расхваливать..а то будет дополнительная реклама…
всё точно, в дырочку!
Из иносов более всех китайцы активно используют коррупционные схемы, сплоченная такая спайка получается. Чтобы купить чиновника сравнительно больших денег не надо но проблема в другом, они таким образом замазываются и соскочить просто так не получится. Это как шпионы которых держат на крючке, эти продажные твари торгуют родиной оптом и в розницу.