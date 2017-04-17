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Опубликовано: Пн, Апр 17th, 2017
3 691 ЗКО / Картина дня

В Уральске задержаны две группы подозреваемых в серийных кражах

Полицейскими были задержаны подозреваемые в совершении краж из продуктовых магазинов и из автомобилей. Однако, как сообщили в городском управлении внутренних дел, подозреваемые  сейчас находятся под подпиской о невыезде.

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Первый заместитель начальника УВД Уральска Нурлан БИСЕНОВ сообщил, что в обеих преступных группах орудовали по два человека.

— Первая группа  занималась тем, что последние несколько месяцев путем взлома обворовывала магазины в Уральске и поселке Тайпак Акжаикского района, — рассказал Нурлан Бисенов. – Украденный товар злоумышленники грузили в автомобиль и вывозили. При задержании подозреваемых в квартире были обнаружены продукты из обворованных магазинов.

Задержанные, 1980 и 1988 годов рождения, подозреваются в совершении, как минимум, 10 аналогичных краж.

По словам Нурлана Бисенова, вторая преступная группа обворовывала автомобили – аккумуляторы,  магнитолы и прочее.

— Воры, 1989 и 1990 годов рождения, были задержаны в момент совершения кражи, — отметил заместитель начальника УВД. – В ту ночь они совершили три кражи из автомашин, полицейские вышли на них и задержали с поличным.

В настоящее время в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по статье 188, части 2 УК РК («Кража»).

Как отметил Нурлан Бисенов, задержанные неоднократно судимы за аналогичные преступления. Подозреваемые в совершении краж из автомобилей на момент задержания уже были осуждены на ограничение свободы.

— Несмотря на это, подозреваемые не помещены в следственный изолятор, а отпущены под подписку о невыезде, — сказал Нурлан Бисенов.

 

Екатерина ЛИТВЯКОВА

4 комментария
  1. андрей says:
    17 апреля 2017 в 14:46

    прям две банды!!! «чёрная кошка» отдыхает))) и отпущены под подписку…

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  2. Дмитрий says:
    17 апреля 2017 в 15:15

    Так ПОЧЕМУ они еще на свободе???

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  3. Дотошный says:
    18 апреля 2017 в 11:11

    Так такое теперь сплошь и рядом.
    Менты, «с грехом по-полам», ловят а судьи «с чистой совестью», отпускают» под подписку». Ворьё же, «с полным удовлетворением» залегает «на дно», по повесткам в суд не является.
    Даже в процессе организации самого судебного процесса видна полная и безоговорочная дискриминация законопослушного «терпилы» . Его по два раза в неделю вызывают «на процесс» повестками или СМС рассылкой. Он бросает все свои дела, выкручивается перед начальством униженно прося СНОВА отпустить его на суд, добирается до места его проведения, терпеливо ждёт в зале…чтобы В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ услышать — «заседание переносится в связи с неявкой на суд обвиняемого» —— того самого ВОРА, которого этот же «СУД»( прости Господи!) отпустил гулять на все четыре стороны в недалёком прошлом.
    Невольно задаёшься вопросом — НА ЧЬЕЙ ВЫ СТОРОНЕ, господа БИЙи?
    Как вообще можно отпускать «под подписку» рецидивистов ? и к тому же «серийников»!
    Где ваша СОВЕСТЬ?
    Ещё АУКНЕТСЯ чёрной кармой вашим потомкам ваша бессовестность.

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  4. Достало says:
    18 апреля 2017 в 18:03

    Меня грабили 2раза.воров не наказали товар не вернули.вот провасудие.у нас воры ходят смело потому что их не наказывают.а простой народ боится всех.слово не можем сказать против.оштрафуют.не уважение к суду

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