В Уральске задержаны две группы подозреваемых в серийных кражах

Полицейскими были задержаны подозреваемые в совершении краж из продуктовых магазинов и из автомобилей. Однако, как сообщили в городском управлении внутренних дел, подозреваемые сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Первый заместитель начальника УВД Уральска Нурлан БИСЕНОВ сообщил, что в обеих преступных группах орудовали по два человека.

— Первая группа занималась тем, что последние несколько месяцев путем взлома обворовывала магазины в Уральске и поселке Тайпак Акжаикского района, — рассказал Нурлан Бисенов. – Украденный товар злоумышленники грузили в автомобиль и вывозили. При задержании подозреваемых в квартире были обнаружены продукты из обворованных магазинов.

Задержанные, 1980 и 1988 годов рождения, подозреваются в совершении, как минимум, 10 аналогичных краж.

По словам Нурлана Бисенова, вторая преступная группа обворовывала автомобили – аккумуляторы, магнитолы и прочее.

— Воры, 1989 и 1990 годов рождения, были задержаны в момент совершения кражи, — отметил заместитель начальника УВД. – В ту ночь они совершили три кражи из автомашин, полицейские вышли на них и задержали с поличным.

В настоящее время в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по статье 188, части 2 УК РК («Кража»).

Как отметил Нурлан Бисенов, задержанные неоднократно судимы за аналогичные преступления. Подозреваемые в совершении краж из автомобилей на момент задержания уже были осуждены на ограничение свободы.

— Несмотря на это, подозреваемые не помещены в следственный изолятор, а отпущены под подписку о невыезде, — сказал Нурлан Бисенов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА