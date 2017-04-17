В Уральске задержаны две группы подозреваемых в серийных кражах
Полицейскими были задержаны подозреваемые в совершении краж из продуктовых магазинов и из автомобилей. Однако, как сообщили в городском управлении внутренних дел, подозреваемые сейчас находятся под подпиской о невыезде.
Первый заместитель начальника УВД Уральска Нурлан БИСЕНОВ сообщил, что в обеих преступных группах орудовали по два человека.
— Первая группа занималась тем, что последние несколько месяцев путем взлома обворовывала магазины в Уральске и поселке Тайпак Акжаикского района, — рассказал Нурлан Бисенов. – Украденный товар злоумышленники грузили в автомобиль и вывозили. При задержании подозреваемых в квартире были обнаружены продукты из обворованных магазинов.
Задержанные, 1980 и 1988 годов рождения, подозреваются в совершении, как минимум, 10 аналогичных краж.
По словам Нурлана Бисенова, вторая преступная группа обворовывала автомобили – аккумуляторы, магнитолы и прочее.
— Воры, 1989 и 1990 годов рождения, были задержаны в момент совершения кражи, — отметил заместитель начальника УВД. – В ту ночь они совершили три кражи из автомашин, полицейские вышли на них и задержали с поличным.
В настоящее время в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по статье 188, части 2 УК РК («Кража»).
Как отметил Нурлан Бисенов, задержанные неоднократно судимы за аналогичные преступления. Подозреваемые в совершении краж из автомобилей на момент задержания уже были осуждены на ограничение свободы.
— Несмотря на это, подозреваемые не помещены в следственный изолятор, а отпущены под подписку о невыезде, — сказал Нурлан Бисенов.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
прям две банды!!! «чёрная кошка» отдыхает))) и отпущены под подписку…
Так ПОЧЕМУ они еще на свободе???
Так такое теперь сплошь и рядом.
Менты, «с грехом по-полам», ловят а судьи «с чистой совестью», отпускают» под подписку». Ворьё же, «с полным удовлетворением» залегает «на дно», по повесткам в суд не является.
Даже в процессе организации самого судебного процесса видна полная и безоговорочная дискриминация законопослушного «терпилы» . Его по два раза в неделю вызывают «на процесс» повестками или СМС рассылкой. Он бросает все свои дела, выкручивается перед начальством униженно прося СНОВА отпустить его на суд, добирается до места его проведения, терпеливо ждёт в зале…чтобы В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ услышать — «заседание переносится в связи с неявкой на суд обвиняемого» —— того самого ВОРА, которого этот же «СУД»( прости Господи!) отпустил гулять на все четыре стороны в недалёком прошлом.
Невольно задаёшься вопросом — НА ЧЬЕЙ ВЫ СТОРОНЕ, господа БИЙи?
Как вообще можно отпускать «под подписку» рецидивистов ? и к тому же «серийников»!
Где ваша СОВЕСТЬ?
Ещё АУКНЕТСЯ чёрной кармой вашим потомкам ваша бессовестность.
Меня грабили 2раза.воров не наказали товар не вернули.вот провасудие.у нас воры ходят смело потому что их не наказывают.а простой народ боится всех.слово не можем сказать против.оштрафуют.не уважение к суду