В ЗКО опекаемого интерната без его ведома суд лишил пенсии
Речь идёт о пациенте Круглоозёрновского интерната для психохроников Василии Омельнюке, который в марте 2017 года написал жалобу в администрацию Президента и Казахстанский филиал Международного бюро по правам человека о том, что в феврале кассир «Казпочты» не выдала ему положенные 30% от пенсии, заявив, что его лишили пенсии по суду.
В «УН» Василий Омельнюк прислал письмо, в котором написал, что ищет справедливости и поддержки, потому что «пенсии его лишили безо всякого суда и следствия». Когда в марте в интернат опекаемым принесли пенсию, ему его деньги не дали – сказали, что теперь за него деньги будет получать интернат. Никто из администрации Круглоозёрновского интерната (официально – КГУ «Круглоозёрновский центр оказания специальных социальных услуг») не объяснил парню, по какой причине он больше самостоятельно не будет получать пенсию и почему его не возили на заседания суда, где решали судьбу его денег .
«УН» пыталась выйти на связь с директором Круглоозёрновского интерната несколько раз, но его не было на месте, или же он был занят.
Спустя месяц после публикации материала о Василии Омельнюке интернат всё-таки озвучил свою позицию по данной ситуации.
Директор «Круглоозёрновского центра оказания специальных социальных услуг» Мурат Кенесарин прислал нам письмо, в котором значится, что 1 марта 2017 года опекаемый Василий Омельнюк был признан недееспособным по решению городского суда №2. Инициатором этого выступил орган опеки и попечительства при ГУ «Отдел занятости и социальных программ».
Согласно данному решению суда опекаемый Омельнюк не может самостоятельно получать пенсию. Теперь это за него будет делать опекун – в лице того самого директора Круглоозёрновского интерната Мурата Кенесарина.
Людмила КАЛАШНИКОВА
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«В ЗКО опекаемого интерната без его ведома суд лишил пенсии»
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——— не хотите ли вслух озвучить то что написали…..и попытаться понять понять СМЫСЛ!———————
ОПЕКАЕМОГО …….. опекаемого КЕМ? или ЧЕМ? —- интернатА?
Ну уж если даже не обращать внимания на корявость предложения, и то следовало бы написать — «опекаемогОГ интернатОМ» ( как организацией призванной именно это и делать).