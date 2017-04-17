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Опубликовано: Пн, Апр 17th, 2017
1 474 ЗКО / Картина дня

В ЗКО опекаемого интерната без его ведома суд лишил пенсии

Речь идёт о пациенте Круглоозёрновского интерната для психохроников Василии Омельнюке, который в марте 2017 года написал жалобу в администрацию Президента и Казахстанский филиал Международного бюро по правам человека о том, что в феврале кассир «Казпочты» не выдала ему положенные 30% от пенсии, заявив, что его лишили пенсии по суду.

Омельнюк

В «УН» Василий Омельнюк прислал письмо, в котором написал, что ищет справедливости и поддержки, потому что «пенсии его лишили безо всякого суда и следствия». Когда в марте в интернат опекаемым принесли пенсию, ему его деньги не дали – сказали, что теперь за него деньги будет получать интернат. Никто из администрации Круглоозёрновского интерната (официально – КГУ «Круглоозёрновский центр оказания специальных социальных услуг») не объяснил парню, по какой причине он больше самостоятельно не будет получать пенсию и почему его не возили на заседания суда, где решали судьбу его денег .

«УН» пыталась выйти на связь с директором Круглоозёрновского интерната несколько раз, но его не было на месте, или же он был занят.

Спустя месяц после публикации материала о Василии Омельнюке интернат всё-таки озвучил свою позицию по данной ситуации.

Директор «Круглоозёрновского центра оказания специальных социальных услуг» Мурат Кенесарин прислал нам письмо, в котором значится, что 1 марта 2017 года опекаемый Василий Омельнюк был признан недееспособным по решению городского суда №2. Инициатором этого выступил орган опеки и попечительства при ГУ «Отдел занятости и социальных программ».

Согласно данному решению суда опекаемый Омельнюк не может самостоятельно получать пенсию. Теперь это за него будет делать опекун – в лице того самого директора Круглоозёрновского интерната Мурата Кенесарина.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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2 комментария
  1. Дотошный says:
    17 апреля 2017 в 19:50

    «В ЗКО опекаемого интерната без его ведома суд лишил пенсии»
    ?????????????????????????????????????????????????????
    ——— не хотите ли вслух озвучить то что написали…..и попытаться понять понять СМЫСЛ!———————

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  2. Дотошный says:
    18 апреля 2017 в 10:47

    ОПЕКАЕМОГО …….. опекаемого КЕМ? или ЧЕМ? —- интернатА?
    Ну уж если даже не обращать внимания на корявость предложения, и то следовало бы написать — «опекаемогОГ интернатОМ» ( как организацией призванной именно это и делать).

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