Завершается регистрация на семинар «Как создать идеальную бухгалтерию»

Семинар под названием «Как создать идеальную бухгалтерию» состоится 20 апреля в отеле «Шагала». Осталось два дня для регистрации желающих пройти обучение.

Ведущая семинара Татьяна ГНАТЕНКО (г. Алматы) – бизнес-консультант и бизнес-тренер. На семинаре Татьяна раскрывает все вопросы, связанные с бухгалтерией, которые могут быть у владельца.

Татьяна — владелица трех бизнесов, и ей на практике известно, что бухгалтерия часто является одним из самых неконтролируемых подразделений компании.

Татьяна объясняет, почему это происходит.

— С одной стороны, владельцы бизнеса и директора некомпетентны в вопросах бухгалтерского учета и поэтому не могут взять под контроль эту область. С другой — существует неправильное или неполное представление о том, чем в действительности должна заниматься бухгалтерия и каким образом правильно организовать ее работу.

Как разобраться в работе бухгалтерии, не являясь бухгалтером, роль бухгалтеров в оптимизации налогов и управлении финансами и активами компании, аутсорсинг бухгалтерии – плюсы и минусы — на эти и еще множество важных для владельца бизнеса вопросов отвечает Татьяна Гнатенко на своем семинаре «Как создать идеальную бухгалтерию».

Кроме того, участники семинара получат организующую схему идеальной бухгалтерии с подробным описанием каждой функции и инструкции, каким образом легко контролировать работу бухгалтерии.

Семинар однодневный. Татьяна Гнатенко рекомендует владельцам и управляющим бизнесов участвовать в семинаре совместно с главным бухгалтером предприятия.

Организатор семинара «Как создать идеальную бухгалтерию» — ТОО «Пресс-неделя» (издатель «Уральской недели»). Стоимость семинара 37 000 тенге. При участии двух человек с одного предприятия скидка 10%. Постоянным рекламодателям «Уральской недели» предоставляется скидка 20%. Для того чтобы пройти обучение на семинаре, необходимо выслать свои реквизиты для выставления вашей фирме счета на эл. адрес: uralskweek2001@gmail.com. КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ – по телефону: 8702 723 45 11, Данара * * * ПЕРЕЙТИ К ОПЛАТЕ СЕМИНАРА

ОТЗЫВЫ О СЕМИНАРЕ

Это совершенно новый взгляд на бухгалтерию. Он такой простой, понятный и современный! Бухгалтерия участвует в получении прибыли, бухгалтерия может быть высокоорганизованным подразделением, бухгалтерию можно легко контролировать, бухгалтерию можно оптимизировать… и многое другое я узнала на семинаре. Спасибо.

Оспанова Г.К, главный бухгалтер строительной компании

Очень полезный семинар! Понравилось то, что за один день сжато, понятно, «без воды» был дан большой объем информации, которую легко применить в каждой компании. На семинаре были даны конкретные инструменты для создания идеальной бухгалтерии в компании.

Латипова Ирина аудитор, владелец аудиторской компании Good Will аудит

Семинар очень понравился! Я даже не ожидал! Много ценных данных. Буду применять в своем бизнесе. Пришлю своего главбуха на следующий семинар. Оказывается, это не сложно, иметь идеальную бухгалтерию!

Мендыбаев С.Р., владелец сети магазинов

Лектору огромное спасибо за то, что помогла разобраться с самой запутанной и темной областью в моем бизнесе. Наконец-то я поняла, как бухгалтерия участвует в получении прибыли. Было очень полезно и интересно.

Исламова Н., владелец компании по продаже итальянской обуви

Не ожидала, что так просто можно сделать счастливыми и владельцев бизнеса, и бухгалтеров! Лектор направила свои усилия только на то, чтобы помочь справиться с проблемами, а не обвинять и указывать на промахи. У меня в бухгалтерии много «хвостов» осталось от предыдущих сотрудников, и теперь я знаю, как с ними разобраться. Буду внедрять! Все было очень интересно и доступно.

Палевская Е.М., бухгалтер

Я очень благодарен Вам за этот семинар, в котором я участвовал со своим главным бухгалтером. Результат потрясающий! Я бы никогда не смог донести все эти идеи с глазу на глаз, а здесь все получилось. Теперь я знаю, как улучшить эту область.

Зиганшин Вахид, владелец типографии

Большое спасибо лектору за интересный семинар. Для нас это было очень нужно и своевременно. Я сама бухгалтер со стажем, но узнала много нового в организации работы бухгалтерии. Обязательно хочу применить новые знания в своей работе. Я уверена, что это поможет в повышении эффективности моей работы.

Пак Н.С., ведущий специалист компании, предоставляющей бухгалтерское обслуживание

Этот семинар помог мне в понимании распределения обязанностей в бухгалтерии. Осознала, насколько важна еженедельная отчетность сотрудников бухгалтерии. Очень интересно, понятно и доступно.

Танская О.Б., главный бухгалтер компании, предоставляющей бухгалтерское обслуживание ESEP—SERVICE

Никогда не думала, что мне могут сказать что-то новое в отношении бухгалтерии! Я главбух со стажем. Но для меня ВСЕ оказалось новым. Я поняла, что везу на себе весь груз ответственности и совершенно не организовываю бухгалтеров! Меня это долго беспокоило, но я этого даже не осознавала. Как мне стало легко, вы даже себе не представляете!

Исмаилова М.К., главный бухгалтер производственной компании

Я приехал на семинар из Петропавловска и не пожалел! Этот семинар помог мне систематизировать данные в области управления бухгалтерией. Я знаю, с чего начать, как добиться результата. Спасибо огромное.

Власов С.Д., коммерческий директор торговой сети

Огромное спасибо за семинар! Получил много данных о работе бухгалтерии. Проверочные списки упрощают задачу контроля этой области, планирую внедрить их уже на следующей неделе.

Кан И.Э., владелец логистического бизнеса

Спасибо за семинар! Очень интересная подача информации. Я теперь могу легко донести то, чего я ожидаю от бухгалтерии. Также после этого семинара, я думаю, открывается понимание у бухгалтеров о том, что нужно владельцам и руководителям компании.

Мухамбетжан С.М., директор компании

Огромное спасибо за то, что поделились с нами вашим ценным опытом внедрения “Идеальной бухгалтерии”. Ведь только имея свой опыт, можно понять и оценить все сильные и слабые стороны. Я уже хочу УВЕЛИЧИТЬ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ и ИМЕТЬ СЧАСТЛИВЫХ БУХГАЛТЕРОВ.

Борисова Д.А., главный бухгалтер ТОО MD Sys

Стоимость семинара 37 000 тенге. При участии двух человек с одного предприятия — скидка 10%. Постоянным рекламодателям «Уральской недели» предоставляется скидка 20%. Для того чтобы пройти обучение на семинаре, необходимо выслать свои реквизиты для выставления вашей фирме счета на эл. адрес: uralskweek2001@gmail.com. КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ – по телефону: 8702 723 45 11, Данара

ПЕРЕЙТИ К ОПЛАТЕ СЕМИНАРА