В Уральске открыли первый в Казахстане автосалон автомобилей с пробегом

14 апреля для автолюбителей Уральска и ЗКО ознаменовалось ярким событием: в торжественной обстановке прошло официальное открытие первого, и пока единственного, автосалона подержанных авто в Казахстане. Новый автоцентр «AltynCar» открыла компания ТОО «Урал-Кров-Авто», которая на данный момент является официальным дилером автомобильных марок «Renault», «Lifan» и «Mitsubishi».

— Более 20 лет мы занимаемся продажей новых автомобилей, и сейчас в связи с экономической ситуацией на рынке, а также по просьбам наших клиентов, открываем для себя новое направление – продажу, обмен и выкуп подержанного автотранспорта, — в приветственном слове заявил Генеральный директор компании Григорий БЕЛАШ. – В новом автосалоне созданы все условия для совершения удачных сделок. Надеемся, что уральские автолюбители оценят это по достоинству.

Как продают и покупают б/у автомобили сейчас? Обычно выставляют на продажу через Интернет или в выходные дни выезжают на авторынки. Но здесь есть риск столкнуться со многими неприятностями – от товара, несоответствующего заявленной цене и качеству, до мошенничества.

— Автосалон «AltynCar», в свою очередь, предлагает быстрый и выгодный способ продать, купить или обменять автомобиль юридически чисто и безопасно всего за 1 день, — рассказывает о преимуществах автоцентра директор по продажам дилерской сети Александр НИКОНОРОВ. — Например, Вы решили продать свой автомобиль и купить новый. Приезжаете к нам в автосалон либо оставляете заявку на сайте www.altyncar.kz . Специалисты центра совершенно бесплатно проводят диагностику и оценку Вашего автомобиля, договариваемся о стоимости и далее предлагаем Вам несколько вариантов:

Trade-In — обмен подержанного авто на новый или любой другой, имеющийся в салоне автомобиль с пробегом. При обмене на новый автомобиль Вы получаете дополнительную скидку до 500 000 тенге в зависимости от марки. При оформлении в Trade-In можно воспользоваться программами автокредитования от банков-партнёров компании — «Евразийский банк» и » Сбербанк».

Выкуп — салон готов выкупить ваш автомобиль любой марки, года выпуска и комплектации. Осмотр машины и оформление документов у специалистов автоцентра занимает порядка 20 минут.

Комиссионная продажа — позволяет продать автомобиль по рыночной стоимости без участия владельца. Установка авто в торговом зале, круглосуточная охрана, бесплатное хранение 7 дней. Продажу автомобиля за Вас делает профессиональный консультант.

На открытии, по желанию одного из гостей, на примере его машины сотрудники сервисного центра произвели диагностику машины владельца и дали примерную оценочную характеристику.

— Многие салоны реализуют транспорт по программе Trade-In, но в Казахстане еще не было отдельного автосалона именно по автомобилям с пробегом, — рассказывает старший бренд-менеджер Асем ТУРЕЕВА. — У «AltynCar» есть целая база клиентов, которые уже хотят приобрести подержанные автомобили. Специалисты размещают информацию о вашей машине на всех ресурсах компании и, соответственно, осуществляют ее продажу.

Кроме этого, в новом автосалоне представлен целый ряд услуг автосервиса: ремонт, заправка кондиционеров, компьютерный развал-схождение, диагностика ходовой части, мойка, кузовной цех. Запчасти в наличии и под заказ, скидки постоянным клиентам, наличный и безналичный расчёт.

Стоит отметить, что сейчас компания «Урал-Кров-Авто» объявила распродажу автомобилей марки «Renault» 2016 года выпуска со скидкой 200 000 тенге.

Мы ждем вас по адресу: автосалон «AltynCar»: г. Уральск, ул. Шолохова, 11/1, тел.: 8 (7112) 21-46-46, 8 707 552 20 25. Сайт www.altyncar.kz Instagram: @altyncar