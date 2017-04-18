В ЗКО на весенне-полевые работы субсидий фермерам не выделили

Власти предлагают крестьянским хозяйствам области брать кредиты на посадку зерновых, масличных и овощей в АО «Аграрно-кредитная корпорация» под 6% годовых.

Об этом СМИ на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил руководитель отдела растениеводства областного Управления сельского хозяйства Денис Умашев.

На данный момент к посевным работам приступили уже хозяйства Зелёновского района – они начали боронование пашни.

Всего в весенне-полевых работах примут участие 480 крестьянских хозяйств (в 2016 году – 327).

— Общая посевная площадь должна составить 482,1 тысячи гектаров, — рассказал Денис Умашев. – Из них под зерновые культуры отводится 253 тысячи гектаров (на 14,7% больше, чем в прошлом году), 72 тысячи под озимые и 181 тысяча гектаров под яровые. Масличными культурами будет засеяно 52 тысячи гектаров (на уровне 2016 года), картофелем и овощебахчевыми культурами – 9 тысяч гектаров (это тоже на уровне 2016 года).

На сегодня, по данным Умашева, наш регион полностью обеспечен необходимыми семенами зерновых культур, масличных и картофеля.

— Для проведения весенне-полевых работ выделено 12 тысяч тонн дизельного топлива, — отметил Денис Умашев. – Фермеры смогут приобрести его по цене 122 тенге за литр на автозаправках ТОО «КазМунайГаз онимдири».

По его словам, в прошлом году фермерам на те же виды работ был выделен такой же объём ГСМ по фиксированной цене. Однако в 2017 году Управление сельского хозяйства не подало заявку на увеличение квоты выделяемого дизтоплива. По мнению руководства этого ведомства, указанного объёма ГСМ фермерам должно хватить, несмотря на то, что посевные площади по области планируется увеличить.

— Чтобы провести весенне-полевые работы, фермеры смогут взять кредит по программе «Кен дала» под 6% годовых через «Аграрно-кредитную корпорацию».

— Предусмотрена ли крестьянским хозяйствам какая-либо господдержка в виде субсидий на приобретение ГСМ, проведение весенне-полевых работ, покупку семян?

— По субсидиям в этом году произошли изменения, есть погектарные субсидии на масличные, кормовые, — пояснил Денис Умашев. – Мы подали бюджетную заявку на выделение этих субсидий.

Однако озвучить, какую сумму запросила область для своих аграриев, и успеют ли эти деньги поступить на счета фермеров до завершения сева, он не смог. Из чего следует, что необходимой поддержки в ходе сева крестьянским хозяйствам от государства не дождаться.

Людмила КАЛАШНИКОВА