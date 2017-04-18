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Опубликовано: Вт, Апр 18th, 2017
1 866 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО в случае паводка эвакуируют почти три тысячи человек

Для размещения людей из затопленных дачных массивов уже сейчас подготовлено 28 эвакопунктов.

pavodok

Паводок в Уральске. 2011 год

Пик подъема воды в реках Чаган и Деркул уже прошел. Однако подъем воды на реке Урал начнется в конце апреля-начале мая. Ожидается, что уровень воды в Урале поднимется выше нормы (591 см) – до 7 метров. В этом случае вода будет угрожать затопить дачные массивы, расположенные в пойме Урала. Это 1 и 2 Дачные и дачи на Меловых горках.

— Все службы области находятся в режиме повышенной готовности, — отметил руководитель ДЧС ЗКО Жасулан Жумашев. – В случае прихода большой воды будут задействованы 76 подразделений, почти 2 тысячи человек личного состава и  920 единиц техники.

По словам руководителя Департамента ЧС, спасателями сейчас отрабатываются мероприятия по спасению пострадавших и размещению их в эвакопункты. К слову, в Уральске определены 28 эвакопунктов. Также для более оперативной работы в случае паводка совместно с дорожной полицией разработан план перекрытия дорожного движения.

Как отметил начальник местной полицейской службы Манарбек Габдуллин, уже сейчас среди жителей дачных массивов проводятся разъяснительные беседы.

— В настоящее время на дачах проживает 2971 человек, в том числе 288 детей, — рассказал Манарбек Габдуллин. – В местах возможного затопления уже сейчас нами организовано круглосуточное дежурство, задействовано 20 сотрудников полиции. Кроме того, жителям дач объясняется, как себя вести при возникновении ЧС.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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