Бесплатный вводный курс семинара «Как создать идеальную бухгалтерию» проведет сегодня бизнес-консультант Татьяна Гнатенко (Алматы)

Двухчасовой вводный семинар бизнес-консультанта Татьяны ГНАТЕНКО (г. Алматы) состоится сегодня в 18:00 в гостинице «Шагала».

На вводном семинаре можно получить ответ на вопрос, почему важно

разобраться с бухгалтерией и взять ее под контроль. А также познакомиться с Татьяной Гнатенко и оценить, насколько будут полезны ее компетенции для вашего бизнеса и нужно ли вам пройти обучение на ее семинаре «Как создать идеальную бухгалтерию«, который состоится завтра, 20 апреля в 9:30 в гостинице «Шагала».

Тема вводного семинара:

БИЗНЕС ПО КОНТРОЛЕМ, что это означает на самом деле. А также:

-Почему бизнес становится нежизнеспособным.

-Основная причина, почему крупные компании вытесняют более мелкие.

-Может ли малый и средний казахстанский бизнес противостоять гигантам и

глобальным компаниям.

-С чего начинается взятие бизнеса под контроль.

Вводный семинар состоится сегодня 19 апреля в 18:00 в гостинице «Шагала».

Стоимость входного билета 500 тенге (это сбор для оплаты аренды зала).

Татьяна Гнатенко проведет завтра 20 марта однодневный семинар «Как создать идеальную бухгалтерию». На семинаре Татьяна раскрывает все вопросы, связанные с бухгалтерией, которые могут быть у владельца. ПОДРОБНО о семинаре «Как создать идеальную бухгалтерию ЗДЕСЬ

Татьяна — владелица трех бизнесов, и ей на практике известно, что бухгалтерия часто является одним из самых неконтролируемых подразделений компании.

— С одной стороны, владельцы бизнеса и директора некомпетентны в вопросах бухгалтерского учета и поэтому не могут взять под контроль эту область. С другой, существует неправильное или неполное представление о том, чем в действительности должна заниматься бухгалтерия и каким образом правильно организовать ее работу.

Как разобраться в работе бухгалтерии, не являясь бухгалтером, роль бухгалтеров в оптимизации налогов и управлении финансами и активами компании, аутсорсинг бухгалтерии – плюсы и минусы — на эти и еще множество важных для владельца бизнеса вопросов отвечает Татьяна Гнатенко на своем семинаре «Как создать идеальную бухгалтерию».

Кроме того, участники семинара получат организующую схему идеальной бухгалтерии с подробным описанием каждой функции и инструкции, каким образом легко контролировать работу бухгалтерии.

Семинар однодневный. Татьяна Гнатенко рекомендует владельцам и управляющим бизнесов участвовать в семинаре совместно с главным бухгалтером предприятия.

Семинар «Как создать идеальную бухгалтерию» начнется завтра 20 апредя в 9:30 в гостинице «Шагала». Стоимость семинара 37 тысяч тенге (с двумя кофе-брейками).

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