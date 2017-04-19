Экс –начальник облспорта ЗКО согласился с обвинением и вернул ущерб государству

Защитники Тимура Шаяхметова готовят соглашение о признании вины, — сообщает

корреспондент «УН» из зала суда.

Сегодня, в Уральском уголовном суде начались прения сторон по делу экс- главы спортивного ведомства области Тимура Шаяхметова. Во время прений сторон совершенно неожиданным стало заявление прокурора о переквалификации статьи в отношении Шаяхметова со статьи 189 УК РК «Хищение чужого вверенного имущества», на статью 362, часть 4, пункт 3 «Превышение власти, в целях извлечения выгоды».

— Подсудимый Шаяхметов вымогал деньги с руководителей спортшкол и тренеров в тот момент, когда они уже вышли из его владения, и были уже во владении самих пострадавших, — сказал во время прений сторон государственный обвинитель Артур Шокпанов. – Таким образом обвинение считает, что Шаяхметов не присваивал вверенное имущество, а превышал свои должностные полномочия. Прошу суд назначить наказание для Тимура Шаяхметова – 7 лет колонии общего режима и конфисковать имущество добытое преступным путем.

Прение сторон прекратилось, так как сторона защиты выдвинула новое ходатайство.

— Наш подзащитный не оспаривает обвинение и имеющиеся по делу доказательства в совершении преступления, характер и размер причиненного им вреда, — заявил адвокат Шаяхметова, Саян Жунисбаев. – Кроме всего прочего он добровольно вернул 1 225 000 тенге ущерба государству. Оставшиеся 255 тысяч тенге Тимур Шаяхметов вернет после окончания суда, так как эти наличные деньги сейчас находятся в органах досудебного расследования, в качестве вещ.дока.

Для приготовления процессуального соглашения суд дал срок – 2 дня. Следующее слушание по делу начальника облспорта состоится 21 апреля.

После заключения процессуального соглашения суд не может назначить наказание более половины предусматриваемого срока ( «УН»)

Акмарал ШАЯХМЕТОВА