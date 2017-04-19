Ожидается подъем воды в Урале значительно выше критического уровня

В черте Уральска прогнозируется подъем уровня воды в Урале до 700 см (критический уровень, при котором река может выйти из берегов, в Уральске составляет 591 см), — сообщил сегодня изданию «Акжайык« руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции водного хозяйства Галидолла АЗИДУЛЛИН. Причина критического повышения уровня в Урале — чрезмерный сброс из Ириклинского водохранилища в Оренбургской области, — объяснил Азидуллин. — Основной объем притока делают реки, впадающие в Урал ниже плотины – Сакмара, Орь, Большой Кумак и Илек. По прогнозам РГП «Казгидромет», паводковый сток на реке Илек в этом году должен был составить 220 млн кубометров. Но из Актюбинского водохранилища в Илек уже сейчас сброшено 360 млн. кубометров, и вода продолжает прибывать. Сегодня, 19 апреля, в Орске Оренбургской области нижний мост через реку Урал на дороге, соединяющей улицу Набережную и площадь Гагарина, полностью ушел под воду.