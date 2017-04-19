Рауль Упоров — Потоп уже при нас?

Известная фраза «После нас хоть потоп» принадлежит знаменитой фаворитке Людовика XV мадам Помпадур. Эта фраза знакома каждому второму, и она олицетворяет собой расточительный образ жизни. Так как данный король Франции оставил страну в крайне бедственном положении, его приемник Людовик XVI закончил свою жизнь на плахе.

Но это история прошлого, да и реального потопа в то время во Франции не было.

Сейчас в нашей с вами стране настоящий потоп, целые области затоплены, информагентства пестрят новостями из затопленных сёл и фотографиями полицейских по пояс в воде.

Тем временем заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин говорит на брифинге что «Казгидромет», дескать, всех нас подвел, да и дороги неправильно строили, и вообще, как внезапно выяснилось, в водоохранных зонах коттеджей понастроено, видимо-невидимо.

Все мы прекрасно представляем, благодаря чему строятся коттеджи в водоохранных зонах, и почему дороги строятся так как «строятся». Можно еще перечислить кучу причин, почему «Весна пришла внезапно».

А пока плывут в вышедшем из берегов речном потоке коровы, автобус с детьми тонет в воде и маленькая девочка, рыдая в камеру, взывает к властям: « Куда вы смотрели!»

Мне кажется, на вопрос девочки есть явный ответ, это сам образ жизни властьимущих в нашем процветающем государстве — «После нас хоть потоп». Только теперь потоп настоящий и расхлёбывать его последствия придется, когда от воды не останется и следа.

В завершении сего поста предлагаю вновь вернуться к истории Франции, когда французский народ начал роптать из-за отсутствия хлеба, фаворитка Людовика XVI Мария-Антуанета произнесла следующую фразу: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» К слову, она тоже закончила свою жизнь на плахе.