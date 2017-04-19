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Опубликовано: Ср, Апр 19th, 2017
1 041 ЗКО / Картина дня

Угрозы затопления поселков в ЗКО нет

 

 

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Под водой могут оказаться только дачные массивы, находящиеся в пойме реки Урал.

Об этом корреспонденту «УН» сообщил начальник отдела предупреждения ЧС Марс Отаров.

— Ни один из поселков в нашей области не будет затоплен, — сказал Марс Отаров. – Все они находятся выше опасных отметок, поэтому угрозы нет. К поселку Есентай Акжаикского района может близко подойти вода или же он может быть окружен водой. Но село вода не подтопит.

По  словам Марса Отарова, сейчас по-прежнему сохраняется угроза затопления дачных массивов – 1 и 2 Дачные, Меловый горки.

 

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Один комментарий
  1. 95-96:
    19 Апрель 2017 в 18:14

    Откуда он знает, что будет? Это же стихия, может быть что угодно. Заранее знать нельзя, можно только прогнозировать.

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