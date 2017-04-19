Угрозы затопления поселков в ЗКО нет

Под водой могут оказаться только дачные массивы, находящиеся в пойме реки Урал.

Об этом корреспонденту «УН» сообщил начальник отдела предупреждения ЧС Марс Отаров.

— Ни один из поселков в нашей области не будет затоплен, — сказал Марс Отаров. – Все они находятся выше опасных отметок, поэтому угрозы нет. К поселку Есентай Акжаикского района может близко подойти вода или же он может быть окружен водой. Но село вода не подтопит.

По словам Марса Отарова, сейчас по-прежнему сохраняется угроза затопления дачных массивов – 1 и 2 Дачные, Меловый горки.

Екатерина ЛИТВЯКОВА