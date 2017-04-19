Уральцам компенсируют их траты на стоматологов

С этого года жители города и области могут вернуть деньги, затраченные на лечение зубов, согласно статье 166 Налогового Кодекса «Налоговые вычеты».

Заместитель руководителя главного финансового ведомства области Ерболат ГАЙНЕШОВ дал исчерпывающие инструкции, как жители города и области могут сэкономить на лечении зубов.

— Когда вам начисляют зарплату, вы сдаете подтверждающие документы о получении медицинских услуг и заявление в произвольной форме в бухгалтерию, — говорит Ерболат Гайнешов. — В налоговые вычеты входит сумма пенсионных взносов и сумма в размере одной минимальной зарплаты — 24 859 тенге. Если вы пролечили зубы, то в эти вычеты также войдёт стоимость, затраченная на оплату услуг стоматолога. Общая сумма налогового вычета расходов на медицинские услуги за календарный год не должна превышать восьмикратного размера МЗП ( минимальной заработной платы. – «УН») — 182 872 тенге.

Допустим, человек получает зарплату в 100 000 тенге и оплатил лечение зубов в на сумму 50 000 тенге, то на эту же сумму производится налоговый вычет, то есть его налогооблагаемый доход уменьшается на 50 000 тенге. Из зарплаты в 100 000 тенге для определения налогооблагаемого дохода вычитают 10 000 в качестве обязательных пенсионных взносов, 1 МЗП — 24 859 и сумму в 50 000 тенге. Получается, ИПН (индивидуальным подоходным налогом. – «УН») облагается только оставшаяся сумма в 17 141 тенге. В итоге платится налог примерно в 1714 тенге. Если бы вычета не было, он бы заплатил в качестве налогов 6714 тенге с суммы в 67 141 тенге.

По словам налоговика, налоговые вычеты можно применять раз в месяц, когда были понесены расходы. Заявление можно подать и после получения услуги.

— Вычеты будут применяться работодателем, — поясняет Ерболат Гайнешов. — То есть, неважно, в каком месяце были понесены расходы. Налог по-прежнему будут удерживать каждый месяц, но по итогам года граждане, если они понесли эти затраты, будут иметь право на возврат ИПН.

Ведущий специалист стоматологического центра «BioDent» Зауре ГАЗИЗОВА уточняет, что деньги за лечение зубов возвращаются в том случае, если медицинское вмешательство проведено именно в медицинских, а в не косметических целях.

— Компенсируются за счет налогов такие процедуры, как имплантация зубов, установка брекет-систем, штифтовое восстановление зубов, протезирование коронками и съёмными протезами, — говорит стоматолог. — Эстетически важные процедуры, допустим, установка брекетов с целью простого выравнивания зубов, которая не влияет на жизнедеятельность органов, компенсации не подлежат.

Кроме всего прочего, доктор Газизова пояснила, что такая процедура, как исправление неправильного прикуса медицински обоснованна и не является только лишь эстетической процедурой.

— Если у человека неправильный прикус, это вызывает проблемы при жевании, например, дисфункцию нижнего височно-челюстного сустава, хруст при жевании, — рассказала Зауре Газизова. — Пациенту для исправления данного дефекта необходима медицинская помощь стоматолога.

Кроме всего прочего, со слов стоматолога Газизовой, помимо неправильного прикуса, медицинское обоснование получила услуга удаления щелей между зубами или же скученное расположение зубов. Это делается для того, чтобы предотвратить попадание туда пищи, которая может способствовать возникновению кариеса.

— Налоговый вычет нельзя получить в случае, когда устанавливаются виниры, проводится эстетическая реставрация зубов с целью изменения их формы, цвета и отбеливания, — поясняет стоматолог.

По словам Зауре Газизовой, кроме того, что в «BioDent» вам вылечат зубы, специалисты центра помогут подготовить полный юридический пакет документов.

— В этот юридический пакет входит чек на оказание услуги, заказ-наряд, договор, гарантийные обязательства и другие юридические обоснования того, что та или иная процедура является именно жизненно важной, — пояснила Газизова.

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