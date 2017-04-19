В Уральске произошла массовая драка между фанатами ФК «Акжайык» и ФК «Актобе»
Происшествие случилось сегодня, около сорока минут тому назад, на пересечении улиц Курмангазы и Маметова. Точное количество участников драки неизвестно.
По собственной информации «УН», группа болельщиков Актюбинского футбольного клуба направлялась в сторону стадиона «Акжайык», при этом парни вели себя очень шумно, сканировали фанатские речёвки. В этот момент их встретила группа уральских болельщиков футбольного клуба «Акжайык». Между фанатами завязалась драка.
В пресс-службе ДВД ЗКО подтвердили факт групповой драки в центре Уральска.
— Сотрудники полиции задержали десятерых участников массовой потасовки, все они являются жителями Уральска, — сообщает пресс-служба ДВД ЗКО.
Напомним, на данный момент на стадионе «Акжайык» проходит матч между уральской и актюбинской футбольными командами.
«УН» отслеживает события.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Они уже несколько лет нарываются, наши болелы спокойные. Видимо довели уже, своими речевками, оскорбляющими соперников. А почему только наших задержали, раз массовая драка была?
А где были стражи порядка???? Синяков ловили у малолеток по карманчикам шманали аааа???
Красавчики ура ура ура ФК АКЖАЙЫК.
че наших побили или актюбинские судя что наших только задержали то наших в своем городе и убежать не смогли атюбинские шустрые