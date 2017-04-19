В Уральске произошла массовая драка между фанатами ФК «Акжайык» и ФК «Актобе»

Происшествие случилось сегодня, около сорока минут тому назад, на пересечении улиц Курмангазы и Маметова. Точное количество участников драки неизвестно.

По собственной информации «УН», группа болельщиков Актюбинского футбольного клуба направлялась в сторону стадиона «Акжайык», при этом парни вели себя очень шумно, сканировали фанатские речёвки. В этот момент их встретила группа уральских болельщиков футбольного клуба «Акжайык». Между фанатами завязалась драка.

В пресс-службе ДВД ЗКО подтвердили факт групповой драки в центре Уральска.

— Сотрудники полиции задержали десятерых участников массовой потасовки, все они являются жителями Уральска, — сообщает пресс-служба ДВД ЗКО.

Напомним, на данный момент на стадионе «Акжайык» проходит матч между уральской и актюбинской футбольными командами.

«УН» отслеживает события.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА