Погода +15oC
$311.46
334.04
5.55
Опубликовано: Ср, Апр 19th, 2017
3 828 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске произошла массовая драка между фанатами ФК «Акжайык» и ФК «Актобе»

Происшествие случилось сегодня, около сорока минут тому назад, на пересечении улиц Курмангазы и Маметова. Точное количество участников драки неизвестно.

ммммм

Иллюстративное фото

По собственной информации «УН», группа болельщиков Актюбинского футбольного клуба направлялась в сторону стадиона «Акжайык», при этом парни вели себя очень шумно, сканировали фанатские речёвки. В этот момент их встретила группа уральских болельщиков футбольного клуба «Акжайык». Между фанатами завязалась драка.

В пресс-службе ДВД ЗКО подтвердили факт групповой драки в центре Уральска.

— Сотрудники полиции задержали десятерых участников массовой потасовки, все они являются жителями Уральска, — сообщает пресс-служба ДВД ЗКО.

Напомним, на данный момент на стадионе «Акжайык» проходит матч между уральской и актюбинской футбольными командами.

«УН» отслеживает события.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

4 комментария
  1. Барыс:
    19 Апрель 2017 в 20:06

    Они уже несколько лет нарываются, наши болелы спокойные. Видимо довели уже, своими речевками, оскорбляющими соперников. А почему только наших задержали, раз массовая драка была?

    0
    0
    Ответить
  2. Серега:
    19 Апрель 2017 в 20:41

    А где были стражи порядка???? Синяков ловили у малолеток по карманчикам шманали аааа???

    0
    0
    Ответить
  3. Алексей:
    19 Апрель 2017 в 20:45

    Красавчики ура ура ура ФК АКЖАЙЫК.

    0
    0
    Ответить
  4. дима:
    19 Апрель 2017 в 22:18

    че наших побили или актюбинские судя что наших только задержали то наших в своем городе и убежать не смогли атюбинские шустрые

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-04-19
Утром15 ℃
Днем15 ℃
Вечером15 ℃
Ночью15 ℃
Влажность62 %
ДавлениеhPa 1014.93
Скорость ветра7.57 м/с
2017-04-20
Утром11.68 ℃
Днем12.24 ℃
Вечером7.06 ℃
Ночью0.52 ℃
Влажность100 %
ДавлениеhPa 1015.55
Скорость ветра6.97 м/с