В Уральске шествие «Бессмертного полка» будет длится час

По предварительным данным начало традиционной массовой демонстрации состоится 9 мая, в 9 часов утра в Некрасовском сквере.

Финиш парада будет на площади Победы, около 10 часов. Об этом сообщает пресс – служба акимата Уральска.

— Для акимата важно не допустить беспредел на дорогах и постараться, чтобы сохранялся общественный порядок, — пояснили почему выбрана именно такая схема маршрута «Бессмертного полка» в акимате Уральска.

Кроме всего прочего в пресс –службе акимата сообщили, что полный список мероприятий ко Дню Победы, на данный момент только в разработке.