В Уральске шествие «Бессмертного полка» будет длится час
По предварительным данным начало традиционной массовой демонстрации состоится 9 мая, в 9 часов утра в Некрасовском сквере.
Финиш парада будет на площади Победы, около 10 часов. Об этом сообщает пресс – служба акимата Уральска.
— Для акимата важно не допустить беспредел на дорогах и постараться, чтобы сохранялся общественный порядок, — пояснили почему выбрана именно такая схема маршрута «Бессмертного полка» в акимате Уральска.
Кроме всего прочего в пресс –службе акимата сообщили, что полный список мероприятий ко Дню Победы, на данный момент только в разработке.
А то что вы пробеги устраиваете не кому не нужные, и перекрываете пол города это нормально.
А память о наших предках пытаетесь втоптать в грязь. Не стыда не совести одни взятки и откаты на уме
Вся история советского времени и память о людях, завоевавших победу для новых поколений, всё стараются стереть из памяти и ото всего отказаться. Бессмертный полк — это по мнению организаторов города «Беспредел на дорогах». А вот свадебные кортежи, не дающие покоя ни днем, ни ночью — это супер, это не беспредел! Куда мы катимся, господа градоправители, повернитесь к людям лицом, хотя бы в этот праздник Дня ПОБЕДЫ! Не ограничивайтесь одним часом, дайте желающим отдать дань своим предкам! Беспредела не будет!!!
«Для акимата важно не допустить беспредел на дорогах и постараться, чтобы сохранялся общественный порядок» что значит «беспредел» организуйте всё правильно, как надо и не будет никакого беспредела, тем более день не рабочий.