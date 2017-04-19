В Уральске вандалы сорвали с оградок могил почти три десятка именных табличек

Происшествие случилось ещё в начале года. Местная полиция преступления в их деяниях не видит.

Как выяснилось из беседы с директором ТОО «Православное кладбище» Владимиром Квитковым, такие случаи скорей закономерность, чем нечто из ряда вон выходящее.

— Вот сегодня заметил крест, который валяется среди горы мусора, — говорит « ритуальных дел мастер» господин Квитков. – Я понятия не имею, как он там очутился. Рабочих, которые убираются на могилах, нет. Может быть, сами родственники выдернули этот крест из земли.

Со слов Квиткова, полиция не берет во внимание его жалобы на вандалов.

— В полицию обращайся — не обращайся, толку нет, — сетует мужчина. – Сначала открывают дело, а потом опять закрывают.

На данный момент «УН» обратилась за комментариями в ДВД ЗКО и ожидаем ответа. Мы продолжаем отслеживать события.

Алишер Даулетов