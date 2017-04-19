Власти Уральска подготовили эвакопункты для размещения пострадавших от возможного паводка (ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА)

28 эвакопунктов готовы принять около четырех тысяч человек. В них есть все необходимое для проживания пострадавших от возможного потопа.

Об этом корреспонденту «УН» сообщил начальник Управления по ЧС г. Уральска Марлен Сарсенгалиев.

— Все места, отведенные под размещение эвакуированных граждан, подготовлены, — сказал Марлен Сарсенгалиев. – В них мы сможем разместить около четырех тысяч человек. В каждом из эвакопунктов предусмотрено около 100 коек, есть столовые, оборудованы места для оказания первой медицинской помощи.

Кроме того, в резерве акимата на случай паводка имеются свыше 250 кроватей, 100 спальных мешков, 450 раскладушек, постельное белье, подушки, стулья и прочее.

Начальник управления по ЧС отметил, что для поставки питьевой воды и продуктов питания в эвакопункты договора заключены с фирмами «Родник» и «Шанс».





Екатерина ЛИТВЯКОВА