Власти Уральска подготовили эвакопункты для размещения пострадавших от возможного паводка (ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА)
28 эвакопунктов готовы принять около четырех тысяч человек. В них есть все необходимое для проживания пострадавших от возможного потопа.
Об этом корреспонденту «УН» сообщил начальник Управления по ЧС г. Уральска Марлен Сарсенгалиев.
— Все места, отведенные под размещение эвакуированных граждан, подготовлены, — сказал Марлен Сарсенгалиев. – В них мы сможем разместить около четырех тысяч человек. В каждом из эвакопунктов предусмотрено около 100 коек, есть столовые, оборудованы места для оказания первой медицинской помощи.
Кроме того, в резерве акимата на случай паводка имеются свыше 250 кроватей, 100 спальных мешков, 450 раскладушек, постельное белье, подушки, стулья и прочее.
Начальник управления по ЧС отметил, что для поставки питьевой воды и продуктов питания в эвакопункты договора заключены с фирмами «Родник» и «Шанс».
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Вчера семья съезжала с дачи,все вещи поместили на крышу дома.Так ночью их обокрали,украли ценные вещи,теперь никто не хочет оставлять свои дома.