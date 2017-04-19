Власти Уральска предупредили дачников, что компенсации из-за наводнения не будет
Аким Уральска Нариман Турегалиев посетил дачные массивы, которые находятся под угрозой затопления в пойме реки Урал, и предупредил жителей дачных сел, что компенсации для них не предусмотрено.
18 апреля аким города побывал в дачных обществах в районе остановок 1-я и 2-я дачная в сопровождении сотрудников ЧС. По данным властей, в этих двух дачных поселках проживают постоянно чуть меньше трех тысяч человек. В дачном обществе «Елочка» аким застал семью, которая грузила в машину мебель и вещи, чтобы вывезти их в город перед наводнением.
— Мы здесь живем уже четыре года. Недавно сын женился. Вот грузим мебель из приданого невестки. Мы эту мебель даже собрать не успели. Все вещи вывезти не сможем. Увезем только самое ценное и новое. Все остальное перенесем на чердак и крышу. Хоть какое-то спасение. В доме останемся с женой и будем ждать воды. Если вода придет, тогда придется ехать в эвакопункт и несколько дней пожить там, пока вода не уйдет, — рассказывает Серижан, глава семьи.
Аким встретился с несколькими семьями, проживающими в дачных массивах. Спрашивал, чтобы убедиться, знают ли они об угрозе затопления дач. Все подтверждали: «Да, знаем». Как оказалось, уже два дня всех дачников обходят сотрудники полиции и ЧС и всем под роспись вручают предписание заранее покинуть дачи.
— По прогнозам ожидается, что Урал поднимется на 600-700 см при норме 591 см. Поэтому сегодня на въездах во все дачные поселки будут выставлены полицейские патрули. Будут выпускать машины, но впускать уже не будут. Ну, и по самим дачным массивам запустим патрулирование, чтобы предотвратить мародерство, — сказал руководитель местной полицейской службы Данияр Ракишев.
Практически все дачники спрашивали акима Уральска о том, могут ли они рассчитывать на компенсацию, если их дома будут разрушены или повреждены водой.
— Сразу предупреждаю: никакой компенсации не предусмотрено, — разочаровывал их аким города. – Будем надеяться, что наводнения не будет. Но по закону дачные поселки не предназначены для постоянного проживания. Я уже побывал в дачных массивах в районе Меловых горок и в сторону поселка Трекино. Особенность нынешнего наводнения в том, что угрозу представляет именно река Урал. По оценке специалистов, есть угроза затопления поймы Урала, где у нас и сосредоточено наибольшее количество людей, проживающих постоянно в дачных массивах. Мне важно убедиться, что мы предупредили всех. Достучались до каждого дома, — сказал Нариман Турегалиев.
Во Втором дачном поселке жители показали акиму города развалины старого моста через лощину. Несколько лет назад вместо моста сами дачники сделали насыпь, которая каждую весну превращается в плотину на пути паводковых вод.
— Мы просим вас пересыпать насыпь и уложить тут трубу. Труба пропускала бы воду, и подтопления можно было бы избежать, — предложил пожилой мужчина из числа местных жителей.
Аким города согласился, что проблема вполне решаемая, и предложил после паводка снова встретиться с дачниками по этому вопросу.
Глаз режут крассовки акима на Наримане.
Не лишне бы проверить, а то может тоже как Димон приобретал их…
Не ровен час опозоримся на весь мир честной. Нам оно надо?
Навального начитался ?
После Бердыбека Сапарбаева в Актобе срочно как он на дачи и на телевидение покрасоваться. Хороший пример заразителен))))
George:19 Апрель 2017 в 10:34
Не ровен час опозоримся на весь мир честной. Нам оно надо?
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Да уже так опозорились, что уже дальше некуда…. А Васька слушает и ест…….и ест……… ест сметаночку…..
О том,что на дачном массиве проживает три тысячи человек узнали ведь не вчера и не сегодня.Вместо того что бы как то облегчить жизнь народу у властей только предупреждения.Власть смотри это же тот же наши люди!!! С америки или с Европы никто на наши дачи не приехал.А раз они наши,давайте относиться к своему народу,как к своим детям.
Сосед: 19 Апрель 2017 в 12:48
О том,что на дачном массиве проживает три тысячи человек узнали ведь не вчера и не сегодня.Вместо того что бы как то облегчить жизнь народу у властей только предупреждения.Власть смотри это же тот же наши люди!!! С америки или с Европы никто на наши дачи не приехал.А раз они наши,давайте относиться к своему народу,как к своим детям.
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Не от хорошей жизни, а от великой нужды народ живет на дачах! Эта же власть и разорила после 1991 г. села и рванули сельчане поближе к единственному городу области, чтобы прокормится как-то и не помереть с голода….. Вот и разбух Уральск после 1991 г…… вот тебе и «ложная урбанизация». Совхозы и колхозы разграбили и теперь агитирую крестьян создавать кооперативы, а по сути те же колхозы. Вот тебе и коллективизация по казахстанский…. Как жить? Что делать? Дальше хуже………Это реальность!