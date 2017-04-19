Власти ЗКО намерены продать часть санатория «Акжайык»

Стартовая стоимость продажи – 56 миллионов тенге.

Областное управление финансов, на чьём балансе находится санаторий «Акжайык», намерено продать через аукцион 12,25% от доли участия в ТОО «Санаторий «Акжайык» по программе приватизации госсобственности.

Торги были объявлены на 14 апреля текущего года. Чтобы стать их участником, потенциальный покупатель должен был внести гарантийный взнос в размере 8 млн. тенге. Однако торги не состоялись ввиду того, что принять в них участие изъявил желание лишь один участник (информация о нём не озвучивается).

Основные финансовые показатели ТОО «Санаторий «Акжайык»