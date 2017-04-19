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Опубликовано: Ср, Апр 19th, 2017
1 487 ЗКО / Картина дня

Власти ЗКО намерены продать часть санатория «Акжайык»

Стартовая стоимость продажи – 56 миллионов тенге.

акжайык

Областное управление финансов, на чьём балансе находится санаторий «Акжайык», намерено продать через аукцион 12,25% от доли участия в ТОО «Санаторий «Акжайык» по программе приватизации госсобственности.

Торги были объявлены на 14 апреля текущего года. Чтобы стать их участником, потенциальный покупатель должен был внести гарантийный взнос в размере 8 млн. тенге. Однако торги не состоялись ввиду того, что принять в них участие изъявил желание лишь один участник (информация о нём не озвучивается).

Основные финансовые показатели ТОО «Санаторий «Акжайык»

Безымянный

 

 

 

2 комментария
  1. водяноой:
    19 Апрель 2017 в 17:08

    А вот ЖАИК ЖАРЫГЫ ПРОДАЛИ за 80 лямов с базой и техникой в центре города продажу провели в конце декабря в канун нового ггода а теперь акимат отдаёт все тендеры без портала . вопрос кто купил ЖАИК ЖАРЫГЫ ,,,,,/////???

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  2. vldimir:
    19 Апрель 2017 в 17:21

    Давно уже продано часть санатории просто об этом никто не знал, там есть частная и казенная

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