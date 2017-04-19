Жители пригородного поселка Круглоозерное в ЗКО могут остаться без автобусного сообщения с городом
Официальный перевозчик готов отказаться от обслуживания рейсов в село: маршрут №51, по мнению руководителя ТОО «Акжол-Авто», нерентабельный, и его спасёт только повышение платы за проезд до 120 тенге.
Об этом стало известно 12 апреля в ходе встречи бюджетников и госслужащих Круглоозёрновского сельского округа с депутатом городского маслихата Сериком Мухамбеталиевым. Примечательно, что большинства жителей пригородного поселка на сходе не было.
Во время встречи руководитель компании-перевозчика, ТОО «АкжолАвто», обслуживающего Круглоозерное, Эльдар Вагапов сообщил, что за 4 месяца работы на этом маршруте предприятие понесло убыток в размере 9 миллионов тенге и ездить в Круглоозёрное для них нерентабельно.
В отделе ЖКХ акимата Уральска подтвердили, что вопрос о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте в Круглоозерное буквально «висит в воздухе».
— Во время собрания господин Вагапов сообщил, что маршрут №51 «Уральск- Круглоозерное» является убыточным, — говорит заведующий сектором пассажирского транспорта городского акимата. — По словам перевозчика, за один день его предприятие зарабатывает на этом маршруте 56 тысяч тенге, то есть каждый из 4 автобусов, которые работают на данном маршруте, приносит около 14 тысяч тенге дохода за весь день. И эта сумма не окупает затраты на бензин и техническое обслуживание автобусов. По их собственным расчетам, рентабельный тариф на этом маршруте должен составлять 120 тенге.
На сегодняшний день стоимость проезда на этом маршруте составляет 70 тенге.
По словам чиновника, в настоящее время власти готовятся провести в поселке сход граждан, на котором вынесут на обсуждение вопрос повышения тарифа на проезд.
Жители Круглоозёрного от этой новости не в восторге.
— Нас не устраивает качество услуг перевозчика, — говорит житель села Николай Логанов. — После того, как в декабре 2016 года обслуживать маршрут отказался прежний перевозчик, ТОО «Пассажир Авто», новый перевозчик запустил на линию маловместительные автобусы «ПАЗ» вместо прежних «Вольво» и «Лиазов». Из-за этого утром и вечером автобусы едут переполненные и зачастую не могут забрать с остановок всех людей.
Временно исполняющая обязанности акима Круглоозёрновского округа Татьяна Сумкина поспешила успокоить своих односельчан.
— Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении, — говорит Татьяна Сумкина. — Никакого приказа о повышении стоимости проезда в автобусах не было. Были предложения от ТОО «Акжол Авто» сделать плату за проезд в размере 120 тенге, но ничего более. Руководство «Акжол Авто» жалуется, что обслуживать маршрут «Уральск – Круглоозерное» большими автобусами они не имеют возможности. Как объясняет владелец компании, плохое качество асфальта на трёхкилометровом участке дороги между поселком и трассой «Уральск-Атырау» не даёт возможности им это сделать: длинномерные вместительные автобусы просто не могут проехать в поселок по проселочной дороге, они стукаются дном об ухабы. Будет сход, будем решать этот вопрос с населением.
Алишер Даулетов
Так и будут вопросы мусолить по общественному транспорту. А люди в это время мучаться будут. Чтобы не было вопросов давно поставили бы GPS в автобусы и видеорегистраторы. И не надо плакаться что это дорого. Дорого это только в том случае когда идет дележка денег. Фирма выигрывает тендер, нанимает других для его обслуживания и т.д. Поэтому тот кто выиграл тупо берет бабки, а на оставшиеся средства те кто выполняет работы должны и услуги оказать, и технику содержать и семью кормить. Это только один из самых простых вариантов. А вариантов много. В итоге водители получают то что заработали им им не выгодно ездить по всему маршруту до положенного времени и они рано уходят с маршрута. Население из-за этого испытывает конечно же неудобство. В итоге водители «грызутся» с населением. А тот кто бабки сорвал сидит тихонько и причитает что денежек не хватает. Вот и вся дилемма. Ставьте GPS в автобусы и видеорегистраторы, за счет выделенных денег, закупайте сами автобусы и нанимайте водителей. Тогда и будет ясная картина. И если действительно не хватает финансирования, то уже на законных основаниях, обоснованно поднимайте тарифы. Чтобы все было ясно и прозрачно. И только не надо говорить что GPS и видеорегистраторы это дорого. Это уже НЕОБХОДИМАЯ норма. Сидите и смотрите в любое время где, с какой скоростью ехал автотранспорт, где и сколько стоял. Видеорегистратор вперед, вторую камеры в салон, и по дебоширов фиксировать будет и поток пассажиров. Но у нас выгодней устраивать бардак, кричать что все дорого, и т.д.
В полне могласна с вами.надо всю выручку сдавать.а не половину.
120тенге это уже слишком, особенно для студентов,для которых 51 автобус даже не останавливается на схи, медколледж и т д.проезжая мимо переполненный.
А что аким города? А что аким ЗКО (кстати перед этим 3 года пользовался городом)?…
Отобрали маршруты у Пассажира в угоду Акжолу, а теперь у Акжола нет больших автобусов. Автор статьи пишет, что прежний перевозчик отказался. Мы с отцом работали в Пассажире и знаем, как директор «отказался». В Круглоозерное всегда ездили большие автобусы, а теперь в Акжоле их нет. Что, 36-ой маршрут тоже стал лучше обслуживаться? Я сомневаюсь. Мы работали в Пассажире, у нас у многих Газели были новые, всего по 2-3 года как выпущены. и нас всех, как ненужных котят, выкинули. И почему Акжолу маршруты достались без тендера? Потому что им все можно на хяляву. А в ЖКХ никому нет до этого дела.