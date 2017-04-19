Жители пригородного  поселка Круглоозерное в ЗКО могут остаться без автобусного сообщения с городом

Официальный перевозчик готов отказаться от обслуживания рейсов в село: маршрут №51, по мнению руководителя ТОО «Акжол-Авто», нерентабельный, и его спасёт только повышение платы за проезд до 120 тенге.

Об этом стало известно 12 апреля в ходе встречи бюджетников и госслужащих Круглоозёрновского сельского округа с депутатом городского маслихата Сериком Мухамбеталиевым. Примечательно, что большинства жителей пригородного поселка на сходе не было.

Во время встречи руководитель компании-перевозчика, ТОО «АкжолАвто», обслуживающего Круглоозерное, Эльдар Вагапов сообщил, что за 4 месяца работы на этом маршруте предприятие понесло убыток в размере 9 миллионов тенге и ездить в Круглоозёрное для них нерентабельно.

В отделе ЖКХ акимата Уральска подтвердили, что вопрос о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте в Круглоозерное буквально «висит в воздухе».

— Во время собрания господин Вагапов сообщил, что маршрут №51 «Уральск- Круглоозерное» является убыточным, — говорит заведующий сектором пассажирского транспорта городского акимата. — По словам перевозчика, за один день его предприятие зарабатывает на этом маршруте 56 тысяч тенге, то есть каждый из 4 автобусов, которые работают на данном маршруте, приносит около 14 тысяч тенге дохода за весь день. И эта сумма не окупает затраты на бензин и техническое обслуживание автобусов. По их собственным расчетам, рентабельный тариф на этом маршруте должен составлять 120 тенге.

На сегодняшний день стоимость проезда на этом маршруте составляет 70 тенге.

По словам чиновника, в настоящее время власти готовятся провести в поселке сход граждан, на котором вынесут на обсуждение вопрос повышения тарифа на проезд.

Жители Круглоозёрного от этой новости не в восторге.

— Нас не устраивает качество услуг перевозчика, — говорит житель села Николай Логанов. — После того, как в декабре 2016 года обслуживать маршрут отказался прежний перевозчик, ТОО «Пассажир Авто», новый перевозчик запустил на линию маловместительные автобусы «ПАЗ» вместо прежних «Вольво» и «Лиазов». Из-за этого утром и вечером автобусы едут переполненные и зачастую не могут забрать с остановок всех людей.

Временно исполняющая обязанности акима Круглоозёрновского округа Татьяна Сумкина поспешила успокоить своих односельчан.

— Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении, — говорит Татьяна Сумкина. — Никакого приказа о повышении стоимости проезда в автобусах не было. Были предложения от ТОО «Акжол Авто» сделать плату за проезд в размере 120 тенге, но ничего более. Руководство «Акжол Авто» жалуется, что обслуживать маршрут «Уральск – Круглоозерное» большими автобусами они не имеют возможности. Как объясняет владелец компании, плохое качество асфальта на трёхкилометровом участке дороги между поселком и трассой «Уральск-Атырау» не даёт возможности им это сделать: длинномерные вместительные автобусы просто не могут проехать в поселок по проселочной дороге, они стукаются дном об ухабы. Будет сход, будем решать этот вопрос с населением.

Алишер Даулетов