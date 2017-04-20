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Опубликовано: Чт, Апр 20th, 2017
1 662 ЗКО / Картина дня

Мошенник в Уральске обманул 35 безработных, мечтающих о высокооплачиваемой работе

На прошлой неделе мужчина был задержан и водворён в СИЗО. Со своих «клиентов» он собрал несколько миллионов тенге в качестве мзды за трудоустройство, но так никого  никуда не устроил.

талблимов

Тегі ТАЛБЛИМОВ
Аты АРМАН
Әкесінің аты НАУРЗБАЕВИЧ
Туған күні 12.01.1981

36-летний Арман Талблимов, житель города Уральска, уроженец Сырымского района, представлялся людям сотрудником аксайской фирмы «Шлюмберже» и предлагал за деньги устроить их в эту фирму.

На пресс-конференции в УВД г. Уральска следователь Руслан Есетов сообщил, что за своё содействие Арман Талблимов брал вознаграждение в размере от 50 до 600 тысяч тенге с человека. Однако никого и никуда на работу не устроил. На данный момент к следователю Есетову уже поступило 35 аналогичных заявлений от жителей ЗКО по факту мошенничества со стороны Талблимова.

— Только за вчерашний день, 19 апреля, в УВД поступило 15 заявлений от потерпевших, — рассказал Руслан Есетов. – Мы считаем, что их может быть ещё больше. Поэтому просим всех, кто стал жертвой обмана со стороны Армана Талблимова, позвонить на номер «102» или же принести заявление в УВД Уральска по адресу: ул. Айталиева, 10.

Средний возраст потерпевших от мошеннических действий уральского Остапа Бендера – 43-50 лет.

— Среди тех, кто доверился Талблимову, в основном жители сёл, как мужчины, так и женщины, – отметил следователь Есетов. – Так, 21 марта этого года он в районе Автовокзала встретился с 58-летним жителем Теректинского района, и тот передал ему 120 тысяч тенге в качестве вознаграждения за устройство на работу. 26 марта мошенник нашёл себе новую жертву:  возле Старого собора он назначил встречу с другим жителем Теректинского района, 59 лет, у которого взял за свои услуги «толкача» 240 тысяч тенге. Уже на следующий день, 27 марта, Арман Талблимов сумел обмануть ещё одного жителя Теректы – мужчину в возрасте 37 лет, который возле кафе «У Манасяна» тоже вручил ему за помощь в трудоустройстве 240 тысяч тенге.

На данный момент Арману Талблимову предъявлено обвинение по статье 190 часть 1 УК РК «Мошенничество».

Людмила КАЛАШНИКОВА

5 комментариев
  1. Непонятливый:
    20 Апрель 2017 в 18:32

    Он ещё осенью так кинул 15 человек. Почему его тогда не закрыли?не было сейчас этих потерпевших.

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  2. Житель:
    20 Апрель 2017 в 19:27

    А все почему?? потомучто всему миру известно что в КЗ можно устроиться на нормальную работу либо за денги, либо с резюме: Я ОТ БАКЕ.

    Да здраствует коррупция

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  3. набухался в выходные:
    20 Апрель 2017 в 19:39

    Наверно не флюм, а шлюмберже. У этой компании в Аксае объёмов почти нет, она давно сократила некоторых знакомых мне аксайцев. Трудоустройство в хорошую компанию возможно только через родственников или очень редко через биржу труда. Так что настаивайте, чтобы вас регистрировали как безработных, официально регистрировали, тогда есть шанс.

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  4. Gali:
    20 Апрель 2017 в 19:51

    Может Шлюмберже?

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  5. Махамбет:
    20 Апрель 2017 в 20:15

    предложение для УН — на вашем сайте надо сделать отдельную колонку или что-то подобие «базы данных» всяких мошенников по области ( имена, клички и иные данные ). Данная информация , я уверен, сильно поможет людям избежать вот таких уродов. В городе тысячи ублюдков злоупотребляющих доверием. В полицию идти бесполезно, они отказывают дела—ссылаясь на гражданские правоотношения, самому разбираться—может дорогого стоить, ведь заявление «ублюдка» менты обязательно начнут активно отрабатывать и опять ты попадеш на «бабки». В общем большая проблема это. Давайте создадим общественную страничку—с вашей помощью конечно. Пожалуйста—тем самым людей убережем и соответственно их семьи

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