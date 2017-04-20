Мошенник в Уральске обманул 35 безработных, мечтающих о высокооплачиваемой работе

На прошлой неделе мужчина был задержан и водворён в СИЗО. Со своих «клиентов» он собрал несколько миллионов тенге в качестве мзды за трудоустройство, но так никого никуда не устроил.

Тегі ТАЛБЛИМОВ Аты АРМАН Әкесінің аты НАУРЗБАЕВИЧ Туған күні 12.01.1981

36-летний Арман Талблимов, житель города Уральска, уроженец Сырымского района, представлялся людям сотрудником аксайской фирмы «Шлюмберже» и предлагал за деньги устроить их в эту фирму.

На пресс-конференции в УВД г. Уральска следователь Руслан Есетов сообщил, что за своё содействие Арман Талблимов брал вознаграждение в размере от 50 до 600 тысяч тенге с человека. Однако никого и никуда на работу не устроил. На данный момент к следователю Есетову уже поступило 35 аналогичных заявлений от жителей ЗКО по факту мошенничества со стороны Талблимова.

— Только за вчерашний день, 19 апреля, в УВД поступило 15 заявлений от потерпевших, — рассказал Руслан Есетов. – Мы считаем, что их может быть ещё больше. Поэтому просим всех, кто стал жертвой обмана со стороны Армана Талблимова, позвонить на номер «102» или же принести заявление в УВД Уральска по адресу: ул. Айталиева, 10.

Средний возраст потерпевших от мошеннических действий уральского Остапа Бендера – 43-50 лет.

— Среди тех, кто доверился Талблимову, в основном жители сёл, как мужчины, так и женщины, – отметил следователь Есетов. – Так, 21 марта этого года он в районе Автовокзала встретился с 58-летним жителем Теректинского района, и тот передал ему 120 тысяч тенге в качестве вознаграждения за устройство на работу. 26 марта мошенник нашёл себе новую жертву: возле Старого собора он назначил встречу с другим жителем Теректинского района, 59 лет, у которого взял за свои услуги «толкача» 240 тысяч тенге. Уже на следующий день, 27 марта, Арман Талблимов сумел обмануть ещё одного жителя Теректы – мужчину в возрасте 37 лет, который возле кафе «У Манасяна» тоже вручил ему за помощь в трудоустройстве 240 тысяч тенге.

На данный момент Арману Талблимову предъявлено обвинение по статье 190 часть 1 УК РК «Мошенничество».

Людмила КАЛАШНИКОВА