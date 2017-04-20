Новая администрация «Водоканала»: Тарифы понижаться не будут!
Несмотря на политику экономии расходов, понижения тарифов на воду и канализацию не ожидается. Со слов руководителей «ККС Водные Ресурсы-Маркетинг», сэкономленные средства едва ли перекрывают незапланированные расходы.
Ранее руководители «ККС Водные ресурсы-Маркетинг» сообщили, что сэкономили 15 миллионов тенге на ГСМ в связи с тем, что автопарк предприятия переведён на газ.
— Есть некоторые статьи расходов, которые мы не можем контролировать, — говорит финансовый директор «ККС Водные ресурсы-Маркетинг» Асем Ибраимова.
Кроме всего прочего, со слов финдиректора Ибраимовой, предприятие «ККС Водные ресурсы-Маркетинг» постепенно выведет «Водоканал» из долговой ямы и уже через два года начнёт зарабатывать деньги.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Лучше бы за полив не штрафовали и не отключали — сразу воровать меньше станут. Так как многим проще заплатить будет по счетчику за воду. Даже можно отдельные счетчики для полива поставить
В адрес Водоканала- ладно не можете снизить цену, но когда же конце в концов будет соответствующее качество предоставляемых вами услуг? А если конкретно, то когда вы приведете в соответствие водомагистраль чтобы по ул. Ружейникова при подаче воды было хорошее давление, а не желкая струйка из крана.
Мадам, ранее так красиво разложила по полочкам, а теперь что-то сгущает краски и ямы долговые, и не контролируемые расходы, но для реализации голливудского жанра для «ККС Водные ресурсы-Маркетинг» , нужно подождать два года. Так, что Уважаемые потребители о воде — не слово, Мадам нужно делать деньги, понятно, на содержание этой «шлёп-компании» в действующем тарифе денег нет, а значит на Мадам мы уже тратимся, получается идёт отвлечение наших средств, предназначенные для ремонта километров трубопроводов. Где Акимат? Закарин?
Странный финдиректор однако, до этого прогремела в интервью что «в шаге от прибыли», теперь мямлит, что «постепенно выведет из долговой ямы да ишшо через два года». Дааа, ннзавидное у вас однако положение водоканпльцы с таким спецом в финансах, она в своих цифрах плавает и приплывет к берегу неизвестно когда. Удачи и терпения вам