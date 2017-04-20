Новая администрация «Водоканала»: Тарифы понижаться не будут!

Несмотря на политику экономии расходов, понижения тарифов на воду и канализацию не ожидается. Со слов руководителей «ККС Водные Ресурсы-Маркетинг», сэкономленные средства едва ли перекрывают незапланированные расходы.

Ранее руководители «ККС Водные ресурсы-Маркетинг» сообщили, что сэкономили 15 миллионов тенге на ГСМ в связи с тем, что автопарк предприятия переведён на газ.

— Есть некоторые статьи расходов, которые мы не можем контролировать, — говорит финансовый директор «ККС Водные ресурсы-Маркетинг» Асем Ибраимова.

Кроме всего прочего, со слов финдиректора Ибраимовой, предприятие «ККС Водные ресурсы-Маркетинг» постепенно выведет «Водоканал» из долговой ямы и уже через два года начнёт зарабатывать деньги.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА