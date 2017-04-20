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Опубликовано: Чт, Апр 20th, 2017
709 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Паводковая обстановка в ЗКО на сегодня

По данным Департамента по ЧС ЗКО, обстановка на сегодня в области стабильная – подъем воды на реке Урал в черте города не зафиксирован.

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Оперативная информации ДЧС ЗКО о гидрологическом состоянии рек:

р. Урал (Январцево) +6 см, общее повышение +389 см

р .Урал (Уральск) 0, общее повышение +380 см

р. Урал (Кушум) +10 см, общее повышение +342 см

р. Урал (Таймак) +9 см, общее повышение +268 см

р. Илек (Чилик) +1 см, общее повышение +336 см

 

По притокам реки Урал:

На р. Сакмара (пункт Каргала) наблюдается подъем уровня  +20, общий подъем 519 см (критический уровень 870 см).

На р. Илек (пункт Веселый-1) наблюдается подъем уровня + 41, общий подъем 297 см (критичекий уровень 400 см).

По водохранилищам, средний фактический объем воды водохранилищ республиканской собственности составляет 74 %.

Сброс с Ириклинского водохранилища составляет 25 м3/с. В прошлом году за аналогический период сброс составил 30 м3/с, сброс 2015 года – 15 м3/с.

Из Варфоломеевского водохранилища — 0,6 м3/с.

 

Информация о паводковой обстановке в ЗКО.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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