Паводковая обстановка в ЗКО на сегодня
По данным Департамента по ЧС ЗКО, обстановка на сегодня в области стабильная – подъем воды на реке Урал в черте города не зафиксирован.
Оперативная информации ДЧС ЗКО о гидрологическом состоянии рек:
р. Урал (Январцево) +6 см, общее повышение +389 см
р .Урал (Уральск) 0, общее повышение +380 см
р. Урал (Кушум) +10 см, общее повышение +342 см
р. Урал (Таймак) +9 см, общее повышение +268 см
р. Илек (Чилик) +1 см, общее повышение +336 см
По притокам реки Урал:
На р. Сакмара (пункт Каргала) наблюдается подъем уровня +20, общий подъем 519 см (критический уровень 870 см).
На р. Илек (пункт Веселый-1) наблюдается подъем уровня + 41, общий подъем 297 см (критичекий уровень 400 см).
По водохранилищам, средний фактический объем воды водохранилищ республиканской собственности составляет 74 %.
Сброс с Ириклинского водохранилища составляет 25 м3/с. В прошлом году за аналогический период сброс составил 30 м3/с, сброс 2015 года – 15 м3/с.
Из Варфоломеевского водохранилища — 0,6 м3/с.
Екатерина ЛИТВЯКОВА