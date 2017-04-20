Появилось видео драки в Уральске между болельщиками футбольных клубов «Акжайык» и «Актобе»
Массовая драка произошла вчера, 19 апреля, во время матча 1/8 Кубка Казахстана по футболу между уральской и актюбинской командами.
Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, полицейскими были задержаны 10 участников массовой драки, которая произошла на пересечении улиц Курмангазы и Маметовой.
— Все задержанные являются уральцами, — отметили в ДВД ЗКО.
По словам директора ФК «Акжайык» Азата Казиханова, никто из постоянных болельщиков уральской команды в драке в драке не участвовал.
— Драка произошла за пределами стадиона, поэтому разбираться в происшедшем будут полицейские, — сказал директор ФК «Акжайык» Азат Казиханов. – Болельщики, которые входят в наше фанатское движение, там замечены не были.
Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, в приемное отделение клинической больницы не поступал ни один человек, участвующий в драке.
— «Скорая помощь» на место драки не выезжала, — сообщили в облздраве.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
отара овец