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Опубликовано: Чт, Апр 20th, 2017
1 860 Власть / Деньги / ЗКО / Картина дня

В настоящее время 11 чиновников ЗКО находятся под следствием антикоррупционной службы

Такие данные приводит временно исполняющий обязанности руководителя Департамента агенства по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО Бейбит Ирменов.

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Уголовные дела в отношении должностных лиц расследуются по статьям 189 УК РК «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества, по статье   361 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями» и  по статье 366 УК РК «Получение взятки».

— Фамилии и имена, должности и фабулы преступлений относятся к тайнам следствия и будут разглашены только с разрешения прокурора, — пишет Бейбит Мутиголлаевич в ответе на редакционный запрос.

«УН» запросила санкцию прокурора на разглашение имен предполагаемых мздоимцев, ответ будет известен в ближайшее время.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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