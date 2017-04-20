В настоящее время 11 чиновников ЗКО находятся под следствием антикоррупционной службы

Такие данные приводит временно исполняющий обязанности руководителя Департамента агенства по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО Бейбит Ирменов.

Уголовные дела в отношении должностных лиц расследуются по статьям 189 УК РК «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества, по статье 361 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями» и по статье 366 УК РК «Получение взятки».

— Фамилии и имена, должности и фабулы преступлений относятся к тайнам следствия и будут разглашены только с разрешения прокурора, — пишет Бейбит Мутиголлаевич в ответе на редакционный запрос.

«УН» запросила санкцию прокурора на разглашение имен предполагаемых мздоимцев, ответ будет известен в ближайшее время.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА