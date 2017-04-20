В селе Жалпактал ЗКО в зоне подтопления оказались семь домов

Это произошло из-за подъема воды на реке Большой Узень.

Как сообщает пресс-служба акимата области, в поселке Жалпактал Казталовского района из-за подъема воды на реке Большой Узень заблокированы 7 жилых домов.

Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС области была организована переправа жителей села.

По прогнозам вода на реке Большой Узень поднимется до 720-780 сантиметров при существующей норме – 788 сантиметров.

В настоящее время вода в р. Большой узень (п. Жалпактал) поднялась до отметки 652 сантиметра.

Екатерина ЛИТВЯКОВА