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Опубликовано: Чт, Апр 20th, 2017
484 ЗКО / Картина дня

В селе Жалпактал ЗКО в зоне подтопления оказались семь домов

Это произошло из-за подъема воды на реке Большой Узень.

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р. Большой Узень

Как сообщает пресс-служба акимата области, в поселке Жалпактал Казталовского района из-за подъема воды на реке Большой Узень заблокированы 7 жилых домов.

Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС области была организована переправа жителей села.

По прогнозам вода на реке Большой Узень поднимется до 720-780 сантиметров при существующей норме – 788 сантиметров.

В настоящее время вода в р. Большой узень (п. Жалпактал) поднялась до отметки  652 сантиметра.

 

Екатерина ЛИТВЯКОВА

 

 

 

 

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