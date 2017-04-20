В Уральске акимат не проводит проверку управляющих «Водоканала»

Проверку в отношении ТОО « ККС Водные ресурсы маркетинг» проводит всего ведомства.

Больше месяца тому назад прошло с момента публикации жалобы коллектива ТОО «Батыс Су Арнасы» на деятельность их новой управляющей компании ТОО « ККС Водные ресурсы маркетинг» Местный исполнительный орган создал специальную комиссию во главе с заместителем акима города Рустемом Закариным, которая должна будет проверить все факты, изложенные в письме — жалобе.

Тем не менее, руководители ТОО « ККС Водные ресурсы маркетинг» заявили, что никакую проверку деятельности их фирмы акимат не проводит.

— По части финансового контроля проверку ведет Департамент по борьбе с коррупцией, а по части трудового контроля – Департамент Комитета труда, — сообщила финансовый директор Асем Ибраимова.

Из собственных источников «УН» стало известно, что Рустем Закарин посещал ТОО «Батыс Су Арнасы» всего один раз.

Стоит отметить, что сразу же после публикации жалобы в СМИ сразу пять ведомств запланировали провести проверку деятельности доверительной компании – акимат Уральска, Департамент агентства регулирования естественных монополий, областная прокуратура , Департамент Комитета труда и Департамент по борьбе с коррупцией.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА