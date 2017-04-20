В Уральске по факту драки футбольных фанатов ФК «Актобе» и ФК «Акжайык» завели уголовное дело
Такое решение полиция приняла с целью выяснения других участников массовой потасовки, оставшихся неизвестными.
Об этом сообщает пресс – служба ДВД ЗКО. На данный момент в Абайском отделе полиции побывали уже 15 участников массовой стычки. 9 из них жители Актюбинского региона и 5 местных жителей.
— Со всеми участниками происшествия проведена воспитательная беседа, все они отпущены домой, — сообщил пресс –секретарь ДВД ЗКО Акбулат Катешев.
Со слов пресс –секретаря, участники потасовки претензий друг к другу не имеют.
Согласно негласным правилам футбольных фанатов, в их среде не принято обращаться за помощью полиции.
Напомним, что в Уральске произошла драка футбольных фанатов
Ну что толпой напали на актюбинских и радуетесь. Зачем? Вы же братья казахи. Вас и так мало. А вы бьете. Берите пример с чеченцев. Стыдно должно быть. Сейчас все другие нации смотрят и смеются над нами какие казактар дураки. Актобе это Актобе. Это и 4 брата. Это всегда черный город был. Наврят ли актюбинские побежали жаловаться.
А причем тут заявление, нарушение общественного порядка на лицо. и почему всех отпустили, попробуй пройтись пьяный от кафе до дома, при этом никого не трогая, загребут, все карманы обчистят и в долги еще загонят.
Мусоров за такие выходки на увольнение
УН ну почему вы так ВРЕТЕ в заголовке, ведь сами же пишете что их отпустили. Их даже к адм.ответственности не привлекли
Это по вашему драка? Да чем то Аншлаг напоминает)
Местный, понимаете, уголовное дело завели по ФАКТУ драки, с целью выяснения личностей ее участников.