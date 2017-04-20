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Опубликовано: Чт, Апр 20th, 2017
1 717 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске по факту драки футбольных фанатов ФК «Актобе» и ФК «Акжайык» завели уголовное дело

 

Такое решение полиция приняла с целью выяснения других участников массовой потасовки, оставшихся неизвестными.

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Об этом сообщает пресс – служба ДВД ЗКО. На данный момент в Абайском отделе полиции побывали уже  15 участников массовой стычки. 9 из них жители Актюбинского региона и 5 местных жителей.

— Со всеми участниками происшествия проведена воспитательная беседа, все они отпущены домой, — сообщил пресс –секретарь ДВД ЗКО Акбулат Катешев.

Со слов пресс –секретаря, участники потасовки претензий друг к другу не имеют.

Согласно негласным правилам футбольных фанатов,  в их среде не принято обращаться за помощью полиции.

Напомним, что в Уральске произошла драка футбольных фанатов

5 комментариев
  1. Aktobe:
    20 Апрель 2017 в 18:42

    Ну что толпой напали на актюбинских и радуетесь. Зачем? Вы же братья казахи. Вас и так мало. А вы бьете. Берите пример с чеченцев. Стыдно должно быть. Сейчас все другие нации смотрят и смеются над нами какие казактар дураки. Актобе это Актобе. Это и 4 брата. Это всегда черный город был. Наврят ли актюбинские побежали жаловаться.

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  2. ОхИах:
    20 Апрель 2017 в 19:16

    А причем тут заявление, нарушение общественного порядка на лицо. и почему всех отпустили, попробуй пройтись пьяный от кафе до дома, при этом никого не трогая, загребут, все карманы обчистят и в долги еще загонят.

    Мусоров за такие выходки на увольнение

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  3. Местный:
    20 Апрель 2017 в 20:32

    УН ну почему вы так ВРЕТЕ в заголовке, ведь сами же пишете что их отпустили. Их даже к адм.ответственности не привлекли

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  4. Danziehen:
    20 Апрель 2017 в 20:50

    Это по вашему драка? Да чем то Аншлаг напоминает)

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  5. Акмарал Шаяхметова:
    20 Апрель 2017 в 20:56

    Местный, понимаете, уголовное дело завели по ФАКТУ драки, с целью выяснения личностей ее участников.

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