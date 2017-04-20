В Уральске по факту драки футбольных фанатов ФК «Актобе» и ФК «Акжайык» завели уголовное дело

Такое решение полиция приняла с целью выяснения других участников массовой потасовки, оставшихся неизвестными.

Об этом сообщает пресс – служба ДВД ЗКО. На данный момент в Абайском отделе полиции побывали уже 15 участников массовой стычки. 9 из них жители Актюбинского региона и 5 местных жителей.

— Со всеми участниками происшествия проведена воспитательная беседа, все они отпущены домой, — сообщил пресс –секретарь ДВД ЗКО Акбулат Катешев.

Со слов пресс –секретаря, участники потасовки претензий друг к другу не имеют.

Согласно негласным правилам футбольных фанатов, в их среде не принято обращаться за помощью полиции.

Напомним, что в Уральске произошла драка футбольных фанатов