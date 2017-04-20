В Уральске ремонтируют набережную, несмотря на повышение уровня воды в Урале

Ремонтные работы проводятся компанией «Болашак – Т».

Сейчас на объекте работают четыре человека.

— Снаружи сейчас клеим, но не везде, только там, где сухо. Как спадет вода, так и завершим, объяснил один из рабочих «Болашак- Т», пожелавший остаться не названным.

Напомним, набережная Урала начала приходить в негодность: местами на ней отвалилась плитка, «поплыла» и раскрошилась брусчатка. Набережная была построена 4 года тому назад компанией «Болашак- Т». Место отдыха обошлось налогоплательщикам в 500 миллионов тенге.