Погода +3oC
$312.38
336.15
5.55=
Опубликовано: Чт, Апр 20th, 2017
1 338 ЗКО / Картина дня

В Уральске ремонтируют набережную, несмотря на повышение уровня воды в Урале

Ремонтные работы проводятся компанией «Болашак – Т». 

IMG_9464

Набережную уже заливает поднимающийся Урал.

 

Сейчас на объекте работают четыре человека.

— Снаружи сейчас клеим, но не везде, только там, где сухо. Как спадет вода, так и завершим, объяснил один из рабочих «Болашак- Т», пожелавший остаться не названным.

Напомним, набережная  Урала начала приходить в негодность: местами на ней отвалилась плитка, «поплыла» и раскрошилась брусчатка. Набережная была построена 4 года тому назад компанией «Болашак- Т». Место отдыха обошлось налогоплательщикам в 500 миллионов тенге.

IMG_9460

 

 

2 комментария
  1. HumptyDumpty:
    20 Апрель 2017 в 18:31

    сплошное рукожопство.

    0
    0
    Ответить
  2. кстате:
    20 Апрель 2017 в 19:26

    Видимо хозяин данной фирмы раскидал уголовное дело ДТП со двумя смертельными исходами наверное ?!!УН а че молчим ведь как вы рьяно начинали про это дело и потом затухли ?ведь это же скорее квалифицируется как убииство чем происшествие или у богатеньких свои уголовные кодексы ???!

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-04-20
Утром3 ℃
Днем3 ℃
Вечером3 ℃
Ночью-2.02 ℃
Влажность81 %
ДавлениеhPa 1021.25
Скорость ветра7.62 м/с
2017-04-21
Утром-1.45 ℃
Днем5.36 ℃
Вечером5.6 ℃
Ночью2.06 ℃
Влажность91 %
ДавлениеhPa 1026.27
Скорость ветра3.76 м/с