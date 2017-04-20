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Опубликовано: Чт, Апр 20th, 2017
516 ЗКО / Картина дня

В Уральске в микрорайоне «Жулдыз» на реконструкцию всех дорог денег не хватает

Некоторые улицы в данном микрорайоне будут приведены в порядок частично.

Жулдыз весной

В течение ряда лет в осеннюю распутицу и весенний паводок жители «Жулдыза» переобуваются на несколько месяцев вперёд в резиновые сапоги – добираться до дому им приходится по колено в грязи и воде.

 Об этом жителям «Жулдыза» сообщил в своём официальном блоге аким Уральска Нариман Турегалиев в ответ на их претензии по поводу будущей реконструкции дорог в их микрорайоне.

— Сегодня от соседей узнал, что по проекту «Водоотведение талых и дождевых вод с реконструкцией дорог в микрорайоне «Жулдыз» улица № 7 не полностью будет охвачена ремонтом, — написал на блог  акиму жулдызовец Ермек Исмагулов. — Скажите, почему? Вы ранее писали, что все вами указанные улицы полностью сделают. Я говорю конкретно про дома нашей седьмой улицы, а именно: №№20, 20/1, 24, 22.

Аким Турегалиев ответил, что по проекту «Водоотведение талых и дождевых вод с реконструкцией дорог в мкр. Жулдыз» будут реконструированы участки 12 улиц данного микрорайона. Данным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по улице №7 на участке от ул.№2 до ул.№6.

— К сожалению, дома №20, 20/1, 22, 24, находящиеся на участке между улицами №6 и №8, не входят в проект, — пояснил Нариман Турегалиев. – Это связано с тем, что в данном микрорайоне предстоит большой объём работ, и из-за недостаточности финансирования охватить ремонтом все улицы одновременно не представляется возможным.

Напомним, общая сумма проекта «Водоотведение талых и дождевых вод с реконструкцией дорог в микрорайоне «Жулдыз», по данным городского отдела ЖКХ, составляет 490,3 млн. тенге. Проектом предусмотрено выполнение работ по строительству дорог протяженностью 6164 метра.

 Людмила КАЛАШНИКОВА

Один комментарий
  1. Гизат:
    20 Апрель 2017 в 15:02

    и из-за недостаточности финансирования охватить ремонтом все улицы одновременно не представляется возможным.
    =========================================================================А на шикарные иномарки для начальства финансирование без проблем…….

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