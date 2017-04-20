В Уральске в микрорайоне «Жулдыз» на реконструкцию всех дорог денег не хватает

Некоторые улицы в данном микрорайоне будут приведены в порядок частично.

Об этом жителям «Жулдыза» сообщил в своём официальном блоге аким Уральска Нариман Турегалиев в ответ на их претензии по поводу будущей реконструкции дорог в их микрорайоне.

— Сегодня от соседей узнал, что по проекту «Водоотведение талых и дождевых вод с реконструкцией дорог в микрорайоне «Жулдыз» улица № 7 не полностью будет охвачена ремонтом, — написал на блог акиму жулдызовец Ермек Исмагулов. — Скажите, почему? Вы ранее писали, что все вами указанные улицы полностью сделают. Я говорю конкретно про дома нашей седьмой улицы, а именно: №№20, 20/1, 24, 22.

Аким Турегалиев ответил, что по проекту «Водоотведение талых и дождевых вод с реконструкцией дорог в мкр. Жулдыз» будут реконструированы участки 12 улиц данного микрорайона. Данным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по улице №7 на участке от ул.№2 до ул.№6.

— К сожалению, дома №20, 20/1, 22, 24, находящиеся на участке между улицами №6 и №8, не входят в проект, — пояснил Нариман Турегалиев. – Это связано с тем, что в данном микрорайоне предстоит большой объём работ, и из-за недостаточности финансирования охватить ремонтом все улицы одновременно не представляется возможным.

Напомним, общая сумма проекта «Водоотведение талых и дождевых вод с реконструкцией дорог в микрорайоне «Жулдыз», по данным городского отдела ЖКХ, составляет 490,3 млн. тенге. Проектом предусмотрено выполнение работ по строительству дорог протяженностью 6164 метра.

Людмила КАЛАШНИКОВА