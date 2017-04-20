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Опубликовано: Чт, Апр 20th, 2017
182 ЗКО / Картина дня

В Уральском «Водоканале» пояснили,  зачем им 10 новых управляющих должностей

Со слов директора ТОО «Батыс Су Арнасы», 10 новых специалистов были наняты с целью обеспечения безопасности рабочих.

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Решение создать новые рабочие места возникло у Есенжана Шунаева не спонтанно.

— В прошлом году у нас на объекте произошел несчастный случай при очистке канализационного колодца, — говорит Есенжан Шунаев. – Погибли двое наших сотрудников и еще пятеро отравились. ЧП произошло из-за несоблюдения правил технике безопасности.  Мы испугались за жизнь и здоровье остальных рабочих  и приставили к каждой бригаде рабочих по специалисту по надзору за соблюдением техники безопасности.

По словам директора «Водоканала», получают эти специалисты немногим больше  самих рабочих и прошли специальное обучение в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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