В Уральском «Водоканале» пояснили,  зачем им 10 новых управляющих должностей

Со слов директора ТОО «Батыс Су Арнасы», 10 новых специалистов были наняты с целью обеспечения безопасности рабочих.

Решение создать новые рабочие места возникло у Есенжана Шунаева не спонтанно.

— В прошлом году у нас на объекте произошел несчастный случай при очистке канализационного колодца, — говорит Есенжан Шунаев. – Погибли двое наших сотрудников и еще пятеро отравились. ЧП произошло из-за несоблюдения правил технике безопасности. Мы испугались за жизнь и здоровье остальных рабочих и приставили к каждой бригаде рабочих по специалисту по надзору за соблюдением техники безопасности.

По словам директора «Водоканала», получают эти специалисты немногим больше самих рабочих и прошли специальное обучение в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА