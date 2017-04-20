В ЗКО новые управляющие «Водоканалом» не отремонтировали ни одного километра сетей по инвестпрограмме

Хотя, согласно запланированной инвестпрограмме, «ККС- Водные ресурсы маркетинг» должны были сделать капитальный ремонт 8 километров водопроводных сетей.

Об этом заявили руководители управляющей фирмы ТОО «ККС Водные Ресурсы Маркетинг », во время отчёта перед потребителями. Со слов директора ТОО «ККС Водные Ресурсы Маркетинг Уральск» Анатолия Прокудина, водопроводные сети не были отремонтированы из-за того, что не была подготовлена проектно –сметная документация.

— В прошлом году мы занимались разработкой ПСД, а в этом году начнём ремонтировать сети по инвестпрограмме, — говорит Анатолий Прокудин.

При этом Анатолий Прокудин отметил, что в 2016 году они отремонтировали 14 километров водопроводных сетей по программе «Нурлы Жол», в кредит.

— В приоритете у нас не только замена сетей, но и ремонт насосных станций и других немаловажных объектов «Водоканала», — пояснил Прокудин.

Стоит отметить, что во время передачи ТОО «Батыс Су Арнасы» в частные руки акимат Уральска ставил перед доверительным управляющим главную задачу – модернизация предприятия и содержание водопроводных сетей в надлежащем состоянии.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА