В ЗКО осужденный строитель «Назарбаев интеллектуальные школы» частично погасил задолженность по заработной плате

Речь идёт о владельце ТОО «СПП Металлоизделия» Анатолии Павлове, который с 2014 года был должен своим сотрудникам деньги за работу.

— В результате принятых мер прокуратурой города Уральск, ТОО «СПП Металлоизделия», ранее признанное в 2014 году банкротом, частично погасило задолженность по заработной плате перед 84 работниками в размере 3,5 млн тенге, — сообщает прокуратура города.

Общая сумма долга Павлова перед своими рабочими — 38 миллионов тенге. Ранее бизнесмен был осужден на два года ограничения свободы за нарушение трудовых прав.

3 года тому назад межрайонный экономический суд признал банкротом ТОО «СПП Металлоизделия» после того, как фирма построила «Назарбаев интеллектуальную школу» в Уральске. Как следует из материалов суда, предприятие в ходе строительства элитной школы задолжало своим кредиторам 2 млрд 131 млн тенге. В то время как общая стоимость всех активов ТОО «СПП Металлоизделия» была оценена в 475 млн тенге.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА