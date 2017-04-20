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Опубликовано: Чт, Апр 20th, 2017
1 296 Деньги / ЗКО / Картина дня

В ЗКО осужденный строитель «Назарбаев интеллектуальные школы» частично погасил задолженность по заработной плате

Речь идёт о владельце ТОО «СПП Металлоизделия» Анатолии Павлове, который с 2014 года был должен своим сотрудникам деньги за работу.

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Президент РК Н.Назарбаев пожимает руку гендиректору «СПП Металлоизделия» Максуту Султанову во время торжественной церемонии открытия «Назарбаев интеллектуальные школы» в Уральске

— В результате принятых мер прокуратурой города Уральск, ТОО «СПП Металлоизделия», ранее признанное в 2014 году банкротом, частично погасило задолженность по заработной плате перед 84 работниками в размере 3,5 млн тенге, — сообщает прокуратура города.

Общая сумма долга Павлова перед своими рабочими — 38 миллионов тенге. Ранее бизнесмен был осужден на два года ограничения свободы за нарушение трудовых прав.

3 года тому назад межрайонный экономический суд признал банкротом ТОО «СПП Металлоизделия»  после того, как фирма построила «Назарбаев интеллектуальную школу» в Уральске. Как следует из материалов суда, предприятие в ходе строительства элитной школы задолжало своим кредиторам 2 млрд 131 млн тенге. В то время как общая стоимость всех активов ТОО «СПП Металлоизделия» была оценена в 475 млн тенге.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Один комментарий
  1. HumptyDumpty:
    20 Апрель 2017 в 18:32

    павлов?кто это,карл?

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