В ЗКО управляющие «Водоканала» не могут смириться с восстановлением на работе главного инженера Горохова

Около девяти месяцев назад, через полгода после передачи местного водоканала в руки частной компании ТОО «Водные ресурсы-маркетинг Уральск», руководство данной компании уволило этого специалиста с более чем 30-летним стажем работы. В начале апреля 2017 года суд признал увольнение Михаила Горохова незаконным и восстановил его на рабочем месте.

Однако данное решение суда не устраивает доверительного управляющего «Водоканалом ( (официально — ТОО «Батыс Су Арнасы» — прим. ред.).

Об этом стало известно сегодня во время публичного выступления «Батыс Су Арнасы» и « ККС – Водные Ресурсы Маркетинг» перед потребителями.

— Суд первой инстанции удовлетворил иск Михаила Горохова к АО «Батыс Су Арнасы» и восстановил его в должности, — говорит управляющий фирмы « ККС – Водные Ресурсы Маркетинг» Жасулан Абишев. – Сейчас Горохов работает, но мы не согласны с этим. Мы будем подавать на апелляцию.

Со слов директора ТОО «Батыс Су Арнасы» Есенжана Шунаева, Михаил Горохов не раз нарушал на производстве правила техники безопасности. В частности, главный инженер с тридцатилетним опытом работы отапливал аварийные будки газом- пропаном, в то время как положено отапливать их буржуйкой на угле.

Сам Михаил Горохов сообщил «УН», что за соблюдение техники безопасности он никогда ответственным не был, а аварийные будки отапливал именно при помощи буржуйки на угле.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА