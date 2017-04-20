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Опубликовано: Чт, Апр 20th, 2017
974 ЗКО / Картина дня

В ЗКО управляющие «Водоканала» не могут смириться с восстановлением на работе главного инженера Горохова

Около девяти месяцев назад, через полгода после передачи местного водоканала в руки частной компании ТОО «Водные ресурсы-маркетинг Уральск», руководство данной компании уволило  этого специалиста с более чем 30-летним стажем работы. В начале апреля 2017 года суд признал увольнение Михаила Горохова незаконным и восстановил его на рабочем месте.

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Однако данное решение суда не устраивает доверительного управляющего «Водоканалом ( (официально — ТОО «Батыс Су Арнасы» — прим. ред.).

Об этом стало известно сегодня во время публичного выступления «Батыс Су Арнасы» и « ККС – Водные Ресурсы Маркетинг» перед потребителями.

— Суд первой инстанции удовлетворил иск Михаила Горохова к АО «Батыс Су Арнасы» и восстановил его в должности, — говорит управляющий фирмы « ККС – Водные Ресурсы Маркетинг» Жасулан Абишев. – Сейчас Горохов работает, но мы не согласны с этим. Мы будем подавать на апелляцию.

Со слов директора ТОО «Батыс Су Арнасы»  Есенжана Шунаева, Михаил Горохов не раз нарушал на производстве правила техники безопасности. В частности, главный инженер с тридцатилетним опытом работы отапливал аварийные будки газом- пропаном, в то время как положено отапливать их буржуйкой на угле.

Сам Михаил Горохов сообщил «УН», что за соблюдение техники безопасности он никогда ответственным не был, а аварийные будки отапливал именно при помощи буржуйки на угле.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

4 комментария
  1. Город:
    20 Апрель 2017 в 12:14

    Михаил держись!Этим чужакам по любому надо на должность главного инженера поставить своего человека, чтобы замутить свои дела,а Вы как местный у них на поводу не пойдёте.Поэтому Вам нет места в их команде.Так что будьте бдительный — Враг не спит,а ждёт момент для …

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  2. гость.:
    20 Апрель 2017 в 13:30

    Верю , что вы хороший специалист своего дела, но в Казахстане , приоритет другой: агашки , какашки и тд и тп. . Я думаю ,что будет просто жаль своих сил. времени и нервов доказывать что то им , а если это атырауцы или южане., то хоть семь пядей во лбу, все бесполезно.

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  3. Водник:
    20 Апрель 2017 в 13:35

    Вместо Горохова сейчас главным инженером работает бывший заместитель Кульгинова

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  4. Агриппина.:
    20 Апрель 2017 в 13:37

    Ну как же , вышло не по их .мнению. Как смогли их обидеть , подать в суд и еще выиграть.Страшный удар по самолюбию наших агашек.

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