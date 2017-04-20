В ЗКО управляющие «Водоканала» не могут смириться с восстановлением на работе главного инженера Горохова
Около девяти месяцев назад, через полгода после передачи местного водоканала в руки частной компании ТОО «Водные ресурсы-маркетинг Уральск», руководство данной компании уволило этого специалиста с более чем 30-летним стажем работы. В начале апреля 2017 года суд признал увольнение Михаила Горохова незаконным и восстановил его на рабочем месте.
Однако данное решение суда не устраивает доверительного управляющего «Водоканалом ( (официально — ТОО «Батыс Су Арнасы» — прим. ред.).
Об этом стало известно сегодня во время публичного выступления «Батыс Су Арнасы» и « ККС – Водные Ресурсы Маркетинг» перед потребителями.
— Суд первой инстанции удовлетворил иск Михаила Горохова к АО «Батыс Су Арнасы» и восстановил его в должности, — говорит управляющий фирмы « ККС – Водные Ресурсы Маркетинг» Жасулан Абишев. – Сейчас Горохов работает, но мы не согласны с этим. Мы будем подавать на апелляцию.
Со слов директора ТОО «Батыс Су Арнасы» Есенжана Шунаева, Михаил Горохов не раз нарушал на производстве правила техники безопасности. В частности, главный инженер с тридцатилетним опытом работы отапливал аварийные будки газом- пропаном, в то время как положено отапливать их буржуйкой на угле.
Сам Михаил Горохов сообщил «УН», что за соблюдение техники безопасности он никогда ответственным не был, а аварийные будки отапливал именно при помощи буржуйки на угле.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Михаил держись!Этим чужакам по любому надо на должность главного инженера поставить своего человека, чтобы замутить свои дела,а Вы как местный у них на поводу не пойдёте.Поэтому Вам нет места в их команде.Так что будьте бдительный — Враг не спит,а ждёт момент для …
Верю , что вы хороший специалист своего дела, но в Казахстане , приоритет другой: агашки , какашки и тд и тп. . Я думаю ,что будет просто жаль своих сил. времени и нервов доказывать что то им , а если это атырауцы или южане., то хоть семь пядей во лбу, все бесполезно.
Вместо Горохова сейчас главным инженером работает бывший заместитель Кульгинова
Ну как же , вышло не по их .мнению. Как смогли их обидеть , подать в суд и еще выиграть.Страшный удар по самолюбию наших агашек.