Западноказахстанские прокуроры взяток не берут
Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Бейбит Ирменов.
— В настоящее время под следствием антикоррупционной службы находится 21 сотрудник правоохранительных органов. В отношении сотрудников прокуратуры уголовных дел в нашем ведомстве не имеется, — указал в ответе на редакционный запрос Бейбит Ирменов.
Сотрудники правоохранительных органов обвиняются по статьям 146 УК РК «Пытки», по статье 190 УК РК «Мошенничество», 433 УК РК «Укрытие уголовного правонарушения», 361 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями», 362 УК РК «Превышение власти», 366 УК РК «Получение взятки» и 416 УК РК «Фальсификация доказательств в оперативно розыскных, контрразведывательных материалах».
Фамилии, имена, воинские звания, а также фабулы материалов уголовных дел временный глава антикоррупционный службы согласился дать только с разрешения прокурора.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Название статьи конечно …. это значит, что департамент не дорабатывает просто)))
Смешно)
Смешной такой, этот Ирменов…
это который ирменов? родственник главного медика?
под эту статью, будет актуальна поговорка про ворона и глаз
кто поверит особенно экологическая прокуратура помните темирбек сколько раз писал и прокуратуру и в газету что взади парка вывозят не законно снег с мусором в районе телецентра вот час этот снег растаял сьездейте посмотрите че там творится и это все пойдет в чаган в урал и дальше и что прокуроры этого не видели или бесплатно молчат или шлаки когда выливают тоже молчат бесплатно или когда рыба плавала верх брюхом померла от неизвестной болезни тоже молчат бесплатно \но не все прокуроры конечно такие как экологические я например поражаюсь уголовным прокурорам вот им столько наверно проклятия шлют не позавидуешь да они наверно и сами парой мучаются вынести неизвестному человеку да еще если он совершил какое не будь незначительное преступление а скажем ему дали пять лет это трудно конечно понятно дело когда насильник или убийца там хоть высшую меру не жалко
Хумпи — Думпи, судя по отчеству, они родные братья с бывшим главным медиком