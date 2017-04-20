Западноказахстанские прокуроры взяток не берут

Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Бейбит Ирменов.

— В настоящее время под следствием антикоррупционной службы находится 21 сотрудник правоохранительных органов. В отношении сотрудников прокуратуры уголовных дел в нашем ведомстве не имеется, — указал в ответе на редакционный запрос Бейбит Ирменов.

Сотрудники правоохранительных органов обвиняются по статьям 146 УК РК «Пытки», по статье 190 УК РК «Мошенничество», 433 УК РК «Укрытие уголовного правонарушения», 361 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями», 362 УК РК «Превышение власти», 366 УК РК «Получение взятки» и 416 УК РК «Фальсификация доказательств в оперативно розыскных, контрразведывательных материалах».

Фамилии, имена, воинские звания, а также фабулы материалов уголовных дел временный глава антикоррупционный службы согласился дать только с разрешения прокурора.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА