Аблязов объявил о создании нового «Демвыбора Казахстана»

Живущий за рубежом бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов, позиционирующий себя оппонентом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, объявил об организации движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). На странице Аблязова в социальной сети Facebook размещены видеоролик и текст, где говорится, что движение создается «с целью консолидации всех здоровых сил в казахстанском обществе для проведения коренных демократических преобразований в стране». В видеоролике в поддержку ДВК выступили живущий в Германии режиссер из Казахстана Булат Атабаев, находящийся в Киеве активист Айдос Садыков. Под текстом о создании ДВК значатся фамилии Аблязова, Атабаева, Садыкова, а также живущего за рубежом Айнура Курманова, называющего себя лидером объединения «Социалистическое сопротивление Казахстана».

В тексте о создании ДВК говорится, что движение намерено добиваться «демократических и конституционных реформ в Казахстане, а также кардинальных социально-экономических изменений для улучшения жизни в стране». Среди целей обозначены упразднение должности президента, установление парламентской республики с однопалатным парламентом и прямыми выборами, защита прав человека, свобода объединений, запрет на приватизацию земли и другое. В заявлении отмечается, что подробная программа движения, «где будут указаны механизмы осуществления демократических преобразований», будет представлена в ближайшее время.

Мухтар Аблязов покинул Казахстан в 2009 году после национализации БТА Банка, которым он руководил. Власти Казахстана заявляют, что Аблязов незаконно вывел из банка миллиарды долларов, он эти обвинения отвергает и называет политически мотивированными. В этом году в Алматы началсясудебный процесс, в рамках которого Аблязова заочно обвиняют в создании преступного сообщества и руководстве им, незаконном использовании средств банка, хищениях и злоупотреблении полномочиями. Аблязов вышел из французской тюрьмы, где он провел три года, в декабре прошлого года, когда Госсовет Франции отменил решение об экстрадиции Аблязова по запросу России и Украины, которые тоже обвиняют Аблязова в хищениях и требуют его выдачи.

Движение с таким названием — «Демократический выбор Казахстана» — создавалось в стране в 2001 году высокопоставленными чиновниками и бизнесменами, среди которых был и Мухтар Аблязов. В числе основателей движения были бывший аким Павлодарской области Галымжан Жакиянов, бывший депутат Толен Тохтасынов, бизнесмен Булат Абилов, банкир Нуржан Субханбердин, члены правительства Ораз Жандосов, Жаннат Ертлесова, Берик Имашев. Основатели ДВК требовали ускорения политических преобразований, демократизации Казахстана. Впоследствии движение было расколото, Мухтар Аблязов и Галымжан Жакиянов осуждены по уголовным статьям.

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