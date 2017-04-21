АО «КазТрансГазАймак» отключил подачу газа к Уральской ТЭЦ

На такой шаг руководство газоподающей компании пошло из –за долга АО «Жаиктеплоэнерго» почти в полмиллиарда.

Об этом «УН» сообщил собственный источник в «ЖТЭ».

— ТЭЦ уже неделю отапливается мазутом, — говорит источник. – Как будет дальше неизвестно. Директор АО «Жаиктеплоэнерго» Мурат Байменов находится в командировке, поехал за запчастями для газотурбинной установки.

Стоит отметить, АО «КазТрансГазАймак» до этого времени подавал газ для Уральской ТЭЦ в долг.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА