АО «КазТрансГазАймак» отключил подачу газа к Уральской ТЭЦ
На такой шаг руководство газоподающей компании пошло из –за долга АО «Жаиктеплоэнерго» почти в полмиллиарда.
Об этом «УН» сообщил собственный источник в «ЖТЭ».
— ТЭЦ уже неделю отапливается мазутом, — говорит источник. – Как будет дальше неизвестно. Директор АО «Жаиктеплоэнерго» Мурат Байменов находится в командировке, поехал за запчастями для газотурбинной установки.
Стоит отметить, АО «КазТрансГазАймак» до этого времени подавал газ для Уральской ТЭЦ в долг.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Наверное это объясняет то, что вместо горячей воды идет тёплая?
Да каждый год новый директор а проблемы те же байменов снабжением занялся
Надо на погашение задолженности направить деньги, предназначенные на строительство памятников…сейчас это важнее..а флагштоки и теннисные корты подождут..
Савсем плохо у нас с кадрами. Директор лично ездит за запчастями.. Или просто повод попутешествовать?
Так надо объяснить, откуда долги. Кто не платит? Чтобы люди знали, по чьей вине без горячей воды будем.
Набухался в выходные, наверняка, после того случая, когда запчастей от хитачи пропало на 2 миллиарда, они решили не рисковать…