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Опубликовано: Пт, Апр 21st, 2017
1 439 Главная тема / ЗКО / Картина дня

АО «КазТрансГазАймак» отключил подачу газа к Уральской ТЭЦ

На такой шаг руководство газоподающей компании пошло из –за долга АО «Жаиктеплоэнерго» почти в полмиллиарда.

тэц

Об этом «УН» сообщил собственный источник в «ЖТЭ».

— ТЭЦ уже неделю отапливается мазутом, — говорит источник. – Как будет дальше неизвестно. Директор АО «Жаиктеплоэнерго» Мурат Байменов  находится в командировке, поехал за запчастями для газотурбинной установки.

Стоит отметить, АО «КазТрансГазАймак» до этого времени подавал газ для Уральской ТЭЦ в долг.

 

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

6 комментариев
  1. Житель:
    21 Апрель 2017 в 19:36

    Наверное это объясняет то, что вместо горячей воды идет тёплая?

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  2. Адам:
    21 Апрель 2017 в 19:46

    Да каждый год новый директор а проблемы те же байменов снабжением занялся

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  3. скептик:
    21 Апрель 2017 в 19:53

    Надо на погашение задолженности направить деньги, предназначенные на строительство памятников…сейчас это важнее..а флагштоки и теннисные корты подождут..

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  4. набухался в выходные:
    21 Апрель 2017 в 20:12

    Савсем плохо у нас с кадрами. Директор лично ездит за запчастями.. Или просто повод попутешествовать?

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  5. 95-96:
    21 Апрель 2017 в 21:15

    Так надо объяснить, откуда долги. Кто не платит? Чтобы люди знали, по чьей вине без горячей воды будем.

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  6. Акмарал Шаяхметова:
    21 Апрель 2017 в 23:25

    Набухался в выходные, наверняка, после того случая, когда запчастей от хитачи пропало на 2 миллиарда, они решили не рисковать…

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