Акмарал Шаяхметова — Игра слов и чиновников

Процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины в Уголовно –процессуальном кодексе стало в последнее время популярным. Вот в конце прошлого года Уральский суд признал виновным директора РГП «Енбек – Урал» Руслана Шунаева виновным в присвоении чужого имущества в крупном размере. И — внимание! — назначил ему наказание в виде 5 лет условного срока. Знаете, почему так мало? А дело в том, что Шунаев признал свою вину. Сделал он это не сразу. Во время первых судебных слушаний он предпочитал отмалчиваться и отказался от показаний. Чуточку позже Шунаев выбрал иную политику – стал яро себя защищать и выгораживать. Но, видимо поняв, что и эта методика недействительна, и в перспективе явно маячат шконка и сухари, Шунаев подписал процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Коротко об этом законе: процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины – это по сути и есть признание вины. После заключения этой сделки проворовавшийся чиновник не может получить более половины положенного срока. Прибавив к этому ещё ряд обстоятельств: добровольное возвращение ущерба, деятельное раскаяние можно и вовсе не садиться в тюрьму. Реальный срок заменяется условным, а по сути, мифическим. Казалось бы неплохо. Но в этом законе есть один интересный момент. Оказывается, это соглашение можно заключить можно на ЛЮБОЙ стадии разбирательств, до того, как судья уйдёт в совещательную комнату.

Получается, можно пытаться околпачить суд, а если не получается, то по — скорому оформить процессуальное соглашение?

Современное процессуальное соглашение чем-то похоже на средневековую индульгенцию. Отпущение грехов за деньги. За раскаяние. За помощь следствию.

Два дня тому назад экс-начальник областного управления спорта Тимур Шаяхметов, отпиравшийся от предъявленного обвинения во время суда, совершенно неожиданно написал ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и в добровольном порядке вернул ущерб государству.

— Это означает, что Тимур Абсагатович признаётся в том, что расхищал государственное имущество? – спросила я после суда у адвоката Шаяхметова, Саяна Жунисбаева.

— Нет, здесь идёт игра слов, — не торопливо пояснил адвокат. – Он не признается, а не оспаривает обвинения и ущерб.

Кстати, о деле экс –главы управления сельского хозяйства Марате Унгарбекове не слышно ничего. Он не под домашним арестом. Более того, приходил на общественные слушания и назвал обвинения против себя ерундой. На сайте нацбюро по противодействию коррупции говорится, что он согласился с обвинениями и готовится заключить процессуальное соглашение.

Это что же, получается, можно воровать? Воровать и покупать себе индульгенцию. Закон совсем не против.