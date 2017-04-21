18 детей с ограниченными возможностями представят Уральск на фестивале «Жулдыз — ай» ( фото)

Сегодня в Казахском драматическом театре прошел отборочный этап фестиваля «Жулдыз – ай» для детей с ограниченными возможностями.

15 –летний Дима Байков из села Покатиловка Теректинского района поразил зрителей фестиваля своим зажигательным танцем в стиле хип –хоп.

— Я занимаюсь танцами с пятого класса, — рассказывает Дима. — Посмотрел фильм «Шаг вперёд» и твёрдо решил стать танцором. Тренера у меня нет, так как в посёлке никто не занимается танцами. Мы с ребятами собираемся вечерами и занимаемся по нескольку часов либо в местном Доме культуры, либо на улице.

В этом году Дима заканчивает девятый класс. Долгое время мальчик проучился в коррекционном классе из–за проблем с речью.

— В этом году поступаю учиться в колледж на сварщика, — делится планами на будущее мальчик. – Потом пойду в армию. Танцы не брошу, даже после армии буду заниматься.

Трио «Қанағат» сегодня порадовали поклонников своего творчества песней группы «МузART» «Аялы ана».

— Ребята занимаются вокалом уже пять лет, — рассказывает музыкальный руководитель трио Райхан Искакова. — Тренируемся мы на базе школы–интерната для слепых и слабовидящих детей.

Молодые исполнители ходят, крепко держась друг за друга – иначе передвигаться им сложно. Однако от парней веет позитивом и хорошим настроением.

— Мои воспитанники постоянно участвует в различных конкурсах по пению, — говорит Райхан Искакова. – В планах у нас попасть на республиканский фестиваль «Жулдыз- ай».

Фестиваль «Жулдыз –ай» проходит в республике уже двенадцатый год. Дети от 10 до 18 лет показывали свое искусство в шести направлениях: хореографии, вокальном пении, инструментальном исполнении, жестовом исполнении, декоративно–прикладном и изобразительном искусстве.