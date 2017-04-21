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Опубликовано: Пт, Апр 21st, 2017
88 ЗКО / Картина дня

18 детей с ограниченными возможностями представят Уральск на фестивале «Жулдыз — ай» ( фото)

 

Сегодня в Казахском драматическом театре прошел отборочный этап фестиваля «Жулдыз – ай» для детей с ограниченными возможностями.

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Воспитанники областной школы для слепых и слабовидящих детей на сцене фестиваля «Жулдыз — ай»

 

15 –летний Дима Байков из села Покатиловка Теректинского района поразил зрителей фестиваля своим зажигательным танцем в стиле хип –хоп.

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—  Я занимаюсь танцами с пятого класса, — рассказывает Дима. —  Посмотрел фильм «Шаг вперёд» и твёрдо решил стать танцором. Тренера у меня нет, так как в посёлке никто не занимается танцами. Мы с ребятами собираемся вечерами и занимаемся по нескольку часов либо в местном Доме культуры, либо на улице.

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В этом году Дима заканчивает девятый класс. Долгое время мальчик проучился в коррекционном классе из–за проблем с речью.

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— В этом году поступаю учиться в колледж на сварщика, — делится планами на будущее мальчик. – Потом пойду в армию. Танцы не брошу, даже после армии буду заниматься.

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Трио «Қанағат» за кулисами фестиваля «Жулдыз -ай»

 

Трио «Қанағат» сегодня порадовали поклонников своего творчества песней группы «МузART» «Аялы ана».

— Ребята занимаются вокалом уже пять лет, — рассказывает музыкальный руководитель трио Райхан Искакова. —  Тренируемся мы на базе школы–интерната для слепых и слабовидящих детей.

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Молодые исполнители ходят, крепко держась друг за друга – иначе передвигаться им сложно. Однако от парней веет позитивом и хорошим настроением.

— Мои воспитанники постоянно участвует в различных конкурсах по пению, — говорит Райхан Искакова. – В планах у нас попасть на республиканский фестиваль «Жулдыз- ай».

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Старый друг «Уральской недели» Дана Нурболат, победительница прошлогоднего фестиваля «Жулдыз — ай»

Фестиваль «Жулдыз –ай» проходит в республике уже двенадцатый год. Дети от 10 до 18 лет показывали свое искусство в шести направлениях: хореографии, вокальном пении, инструментальном исполнении, жестовом исполнении, декоративно–прикладном и изобразительном искусстве.

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Воспитанники областной школы для детей с нарушениями слуха танцевали под современную оранжировку казахской песни «Камажай»

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Каждое действие на сцене сопровождалось сурдопереводом

 

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