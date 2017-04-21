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Опубликовано: Пт, Апр 21st, 2017
2 293 Главная тема / ЗКО / Картина дня

С Ириклинского водохранилища резко увеличили сброс воды в Урал (ОБНОВЛЕНО)

Сброс увеличился до 60 кубометров в секунду. Об этом сообщили корреспондентам Урал56.Ру в отделе водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления по Оренбургской области.

В прошлом году 21 апреля сброс воды с Ириклинского водохранилища составил 30 кубометров в секунду.

ирикла

Уровень Урала в районе Оренбурга продолжает подниматься, сообщает сайт ural56.ru. За сутки уровень воды в реке поднялся на полметра.

 На территории ЗКО Урал поднялся в районе Январцево на 2 сантиметра, общее повышение + 391 см. Фактический уровень составляет 573 см. (опасный уровень — 1250 см).

В черте Уральска река поднялась также на 2 см. Уровень воды повысился на 382 сантиметра (фактический уровень — 496 см.). Опасный уровень — 850 сантиметров.

По автомобильным дорогам переливов воды нет, сообщили в областном противопаводковом штабе.

 По прогнозу филиала АО «Казгидромет», ожидается повышение уровня воды в Урале до 600 — 700 см (норма — 591 сантиметр).

5 комментариев
  1. HumptyDumpty:
    21 Апрель 2017 в 13:21

    видимо всё-таки не пронесёт….

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  2. Азамат:
    21 Апрель 2017 в 13:26

    Уже 60 в секунду.
    Обновите

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  3. Справедливость:
    21 Апрель 2017 в 14:20

    Чем больше, воды тем лучше. Наполнит все заводи и котлованы.
    Будет больше травы. Вообще вода это жизнь.
    Даешь большую воду. У природы не бывает, плохой погоды.

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  4. Ной:
    21 Апрель 2017 в 15:08

    Ага, а летом нам они воду продают, понастроили водохранилищ, реку уже пешком перейти можно в черте города, рыба на нерест не может подняться, это хищническое отношение к природе

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