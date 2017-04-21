С Ириклинского водохранилища резко увеличили сброс воды в Урал (ОБНОВЛЕНО)
Сброс увеличился до 60 кубометров в секунду. Об этом сообщили корреспондентам Урал56.Ру в отделе водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления по Оренбургской области.
В прошлом году 21 апреля сброс воды с Ириклинского водохранилища составил 30 кубометров в секунду.
Уровень Урала в районе Оренбурга продолжает подниматься, сообщает сайт ural56.ru. За сутки уровень воды в реке поднялся на полметра.
На территории ЗКО Урал поднялся в районе Январцево на 2 сантиметра, общее повышение + 391 см. Фактический уровень составляет 573 см. (опасный уровень — 1250 см).
В черте Уральска река поднялась также на 2 см. Уровень воды повысился на 382 сантиметра (фактический уровень — 496 см.). Опасный уровень — 850 сантиметров.
По автомобильным дорогам переливов воды нет, сообщили в областном противопаводковом штабе.
По прогнозу филиала АО «Казгидромет», ожидается повышение уровня воды в Урале до 600 — 700 см (норма — 591 сантиметр).
видимо всё-таки не пронесёт….
Уже 60 в секунду.
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Чем больше, воды тем лучше. Наполнит все заводи и котлованы.
Будет больше травы. Вообще вода это жизнь.
Даешь большую воду. У природы не бывает, плохой погоды.
Да, еще больше комаров!
Ага, а летом нам они воду продают, понастроили водохранилищ, реку уже пешком перейти можно в черте города, рыба на нерест не может подняться, это хищническое отношение к природе