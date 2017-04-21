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Опубликовано: Пт, Апр 21st, 2017
3 917 Главная тема / ЗКО / Картина дня / Уральская неделя - архив

В Уральске сотрудники полиции задержали вооруженного человека

Вечером 21 апреля сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) задержали молодого человека, у которого при себе имелся травматический пистолет и предмет похожий на биту.

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Задержание произошло рядом с домом творчества (бывш. ДК «Ремзавод»), примерно в 18.00 ч. Бойцы спецподразделения «Арлан» задержали молодого человека, водителя автомобиля Lexus. По словам очевидцев в ходе осмотра автомобиля и задержанного сотрудники УБОП изъяли травматический пистолет и предмет похожий на дубинку или бейсбольную биту. После оформления документов задержанного в наручниках забрали с собой сотрудники УБОП.

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Задержанный (в куртке с капюшоном) в момент оформления изъятия пистолета на месте задержания.

Задержанный (в куртке с капюшоном) в момент оформления изъятия пистолета на месте задержания.

Изъятые у задержанного травматический пистолет и предмет похожий на бейсбольную биту.

Изъятые у задержанного травматический пистолет и предмет похожий на бейсбольную биту.

2 комментария
  1. дима:
    21 Апрель 2017 в 21:53

    интересно куда так вооружился на украину или в сирию ,по сущности так то по закону травмат разрешено или нет бита для игры

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