В Уральске сотрудники полиции задержали вооруженного человека

Вечером 21 апреля сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) задержали молодого человека, у которого при себе имелся травматический пистолет и предмет похожий на биту.

Задержание произошло рядом с домом творчества (бывш. ДК «Ремзавод»), примерно в 18.00 ч. Бойцы спецподразделения «Арлан» задержали молодого человека, водителя автомобиля Lexus. По словам очевидцев в ходе осмотра автомобиля и задержанного сотрудники УБОП изъяли травматический пистолет и предмет похожий на дубинку или бейсбольную биту. После оформления документов задержанного в наручниках забрали с собой сотрудники УБОП.