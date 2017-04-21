В Хабаровске напали на приемную ФСБ. Погибли 3 человека

При нападении на приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю погиб один сотрудник службы и посетитель, сообщает агентство «Россия сегодня» со ссылкой на службу.

«Двадцать первого апреля в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», — сказали в ФСБ. Погибший посетитель был выходцем из одной из стран СНГ. Еще один посетитель ранен. Нападавшего убили.

snob.ru

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