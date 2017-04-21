В ЗКО более 2500 человек находятся под угрозой подтопления

По прогнозам Казгидромета ожидается повышение уровня воды в реке Урал больше нормы (норма 591 см, по прогнозу 600-700 см). Ожидаемый уровень грозит подтопить дачные общества в пойме реки Урал (1 дачная, 2 дачная).

Об этом сообщает пресс –служба областного акимата.

Сотрудниками МПС ДВД, УЧС ДЧС ведется работа по вручению предписаний о факторах риска подтопления (вручено на 2971 человек).

— По районам области обстановка стабильная, — пишет пресс –секретарь акимата ЗКО Жаркын Жумадилов в официальном пресс -релизе. — Угрозы подтопления населенных пунктов нет, жизнедеятельность населения не нарушена. Кроме рек Урал и Илек, во всех реках области наблюдается спад воды.

Кроме всего прочего, акимат области определил 48 пунктов временного размещения, в том числе по городу – 28 (вместимость 4036 мест). Переливов воды на автодорогах нет.

— На данный момент местная полиция и департамент по чрезвычайным ситуациям ведут работу по вручению предписаний о факторах риска подтопления (2971 человек уже получили предписания), — сообщает пресс –служба областного акимата.

Паводковая ситуация по области. Справка областного акимата. р. Урал (Январцево) +2 см, общее повышение +391 см, фактический уровень составляет 573 см (опасный уровень – 1250см), р. Урал (г.Уральск) +2 см, общее повышение 382 см, фактический уровень составляет 496 см (опасный уровень – 850см), р. Урал (с. Кушум) +8 см, общее повышение 350 см, фактический уровень составляет 490 см (опасный уровень – 850см), р. Урал (с. Тайпак) +9 см, общее повышение 277 см, фактический уровень составляет 391 см (опасный уровень – 850 см), р. Илек (с. Чилик) +3 см, общее повышение 339 см, фактический уровень составляет 534 см (опасный уровень – 750см). Расход по р. Урал (с. Январцево) составляет 1050 м3 сек.