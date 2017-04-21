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Опубликовано: Пт, Апр 21st, 2017
907 ЗКО / Картина дня

В ЗКО за один день планируют высадить 42127 деревьев

Это должно произойти завтра, 22 апреля, во время субботников на территории по всей области.

сажают акимы

— Высадка большого количества саженцев  — 42127 штук — приурочена к республиканской акции «Всеказахстанский день леса», — сообщил СМИ руководитель областного управления внутренней политики Бахытжан Нарымбетов. – По нашим предварительным данным в акции примут участие 36166 западноказахстанцев. Акция будет проходить во всех районах и городе Уральске. Мы призываем всех жителей области принять активное участие в высадке деревьев и внести свой посильный вклад в озеленение своего посёлка или города.

Кстати, Нарымбетов отметил, что саженцы для посадки люди должны приобрести самостоятельно, на зелёных ярмарках, за свой счёт.

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

 

8 комментариев
  1. нурлан:
    21 Апрель 2017 в 16:50

    Бахытжан Нарымбетов ты знаешь что после посадки нужен уход за саженцами
    и что все вы с помпой сажаете потом вымирает
    сколько елочек вы все во главе с акимом посадили
    посмотрите на них — жалко смотрет, ведь помимо полива на зиму их нужно оборачивать чем-нибудь, этого не сделали — половина из них прогорела от сильного солнца в феврале-марте
    сколько вы в прошлом году поздней осенью газона посадили? что с ним теперь, прежде чем сажать почитали бы про статьи о посадке газона, это намного сложнее чем кажется
    а все потому что везде непрофессионалы своего дела
    отношение халатное у всех
    лишьбы отчитаться
    сколько наших денег потратили на ветер

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  2. Город:
    21 Апрель 2017 в 17:19

    Нурлан,полностью с тобой согласен.Если подсчитать сколько посажено-затрачено средств.И прикинуть какой % прижился,то можно прослезиться и долго материться поминая кого нибудь.Показуха,если посадили,то там должны быть ответственные за уход лица.А у нас: пришли,сфоткались,отчитались наверх о всех затратах и можно об этом забыть.Других дел много..

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  3. Справедливость:
    21 Апрель 2017 в 17:21

    По ходу у этих, яйцеголовых. Мозг напрочь, отсутствует.
    Можно и сто и двести тысяч, воткнуть в землю.
    А что, дальше…. Видимо на дальше, мысль неработает:-):-):-)

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  4. HumptyDumpty:
    21 Апрель 2017 в 18:27

    завтра дождь целый день, однако.

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  5. терентий:
    21 Апрель 2017 в 18:30

    на улице Нариманова два года назад посадили разновидность вяза то есть карагач, в сильную жару ни разу никто не полил водой так и торчат сухие ветки и не могут никак прижиться. Зачем понты дешевые!!

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  6. Весна:
    21 Апрель 2017 в 20:55

    А помните когда Назарбаев приезжал поздней осенью,в седьмом и шестом микрорайонах деревья с листьями воткнули.так вот они прижились,видно бог их пожалел и обильно полил дождём.так самое обидное,за ними потом просто не ухаживали, а когда начали стройку байтерека (супермаркет) ,так их вообще вырвали. В память об этом вы ещё можете увидеть несколько деревец вдоль дороги в 6 7 микрорайоне.то ли рябина то ли боярышник.Так что господа чиновники,обратите внимание на взгляд народа.

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  7. 95-96:
    21 Апрель 2017 в 21:21

    А поливать кто будет? Один пенсионер на свои деньги купил и высадил во дворе панельной 5-этажки деревья и цветы. Попросил Водоканал помочь с поливом, а они ответили, что этим не занимаются, а если он будет воду для полива таскать из дома, то они его оштрафуют на 200 тысяч. Вот и ответ на вопрос «Кому нужно озеленение».

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  8. дима:
    21 Апрель 2017 в 21:59

    ну ладно саженцы купили посадили потом пошли поливать а нам штрафы прислал батыс золотые деревья окажется кстати а сколько выделили на озеленение города что деревья покупать нужно \ а вот если подумать то саженцы можно и бесплатно в лесу накопать там где они так сказать лишние где мешают друг другу

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