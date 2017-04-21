В ЗКО за один день планируют высадить 42127 деревьев
Это должно произойти завтра, 22 апреля, во время субботников на территории по всей области.
— Высадка большого количества саженцев — 42127 штук — приурочена к республиканской акции «Всеказахстанский день леса», — сообщил СМИ руководитель областного управления внутренней политики Бахытжан Нарымбетов. – По нашим предварительным данным в акции примут участие 36166 западноказахстанцев. Акция будет проходить во всех районах и городе Уральске. Мы призываем всех жителей области принять активное участие в высадке деревьев и внести свой посильный вклад в озеленение своего посёлка или города.
Кстати, Нарымбетов отметил, что саженцы для посадки люди должны приобрести самостоятельно, на зелёных ярмарках, за свой счёт.
Людмила КАЛАШНИКОВА
Бахытжан Нарымбетов ты знаешь что после посадки нужен уход за саженцами
и что все вы с помпой сажаете потом вымирает
сколько елочек вы все во главе с акимом посадили
посмотрите на них — жалко смотрет, ведь помимо полива на зиму их нужно оборачивать чем-нибудь, этого не сделали — половина из них прогорела от сильного солнца в феврале-марте
сколько вы в прошлом году поздней осенью газона посадили? что с ним теперь, прежде чем сажать почитали бы про статьи о посадке газона, это намного сложнее чем кажется
а все потому что везде непрофессионалы своего дела
отношение халатное у всех
лишьбы отчитаться
сколько наших денег потратили на ветер
Нурлан,полностью с тобой согласен.Если подсчитать сколько посажено-затрачено средств.И прикинуть какой % прижился,то можно прослезиться и долго материться поминая кого нибудь.Показуха,если посадили,то там должны быть ответственные за уход лица.А у нас: пришли,сфоткались,отчитались наверх о всех затратах и можно об этом забыть.Других дел много..
По ходу у этих, яйцеголовых. Мозг напрочь, отсутствует.
Можно и сто и двести тысяч, воткнуть в землю.
А что, дальше…. Видимо на дальше, мысль неработает:-):-):-)
завтра дождь целый день, однако.
на улице Нариманова два года назад посадили разновидность вяза то есть карагач, в сильную жару ни разу никто не полил водой так и торчат сухие ветки и не могут никак прижиться. Зачем понты дешевые!!
А помните когда Назарбаев приезжал поздней осенью,в седьмом и шестом микрорайонах деревья с листьями воткнули.так вот они прижились,видно бог их пожалел и обильно полил дождём.так самое обидное,за ними потом просто не ухаживали, а когда начали стройку байтерека (супермаркет) ,так их вообще вырвали. В память об этом вы ещё можете увидеть несколько деревец вдоль дороги в 6 7 микрорайоне.то ли рябина то ли боярышник.Так что господа чиновники,обратите внимание на взгляд народа.
А поливать кто будет? Один пенсионер на свои деньги купил и высадил во дворе панельной 5-этажки деревья и цветы. Попросил Водоканал помочь с поливом, а они ответили, что этим не занимаются, а если он будет воду для полива таскать из дома, то они его оштрафуют на 200 тысяч. Вот и ответ на вопрос «Кому нужно озеленение».
ну ладно саженцы купили посадили потом пошли поливать а нам штрафы прислал батыс золотые деревья окажется кстати а сколько выделили на озеленение города что деревья покупать нужно \ а вот если подумать то саженцы можно и бесплатно в лесу накопать там где они так сказать лишние где мешают друг другу