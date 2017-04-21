В ЗКО за один день планируют высадить 42127 деревьев

Это должно произойти завтра, 22 апреля, во время субботников на территории по всей области.

— Высадка большого количества саженцев — 42127 штук — приурочена к республиканской акции «Всеказахстанский день леса», — сообщил СМИ руководитель областного управления внутренней политики Бахытжан Нарымбетов. – По нашим предварительным данным в акции примут участие 36166 западноказахстанцев. Акция будет проходить во всех районах и городе Уральске. Мы призываем всех жителей области принять активное участие в высадке деревьев и внести свой посильный вклад в озеленение своего посёлка или города.

Кстати, Нарымбетов отметил, что саженцы для посадки люди должны приобрести самостоятельно, на зелёных ярмарках, за свой счёт.

Людмила КАЛАШНИКОВА