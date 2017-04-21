Земли сельхозназначения в Казахстане могут начать выдавать на конкурсной основе

В Казахстане предлагают предоставлять землю гражданам в аренду на конкурсной основе. Об этом в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования земельных отношений» в Мажилисе Парламента РК сообщил вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент Today.kz.

Он сообщил, что, сохранив институт аренды сельхозземель, законопроектом предусмотрено установление отдельного порядка их предоставления.

«Согласно этому порядку, предоставление земель будет осуществляться по утвержденному перечню. Перечень будет формироваться отделами земельных отношений района и в обязательном порядке согласовываться с общественными советами, НПП и будет утверждаться акиматом района. Для обеспечения прозрачности проведения конкурсов в состав конкурсной комиссии предусмотрено включение представителей общественных советов и организаций не менее 50 процентов от общего числа членов комиссии», — сказал Ерлан Нысанбаев.

По его словам, для обеспечения гласности и равного доступа к конкурсу всех потенциальных участников новый порядок будет предусматривать извещение о проведении конкурса в СМИ и на официальном сайте акиматов и Министерства сельского хозяйства РК.

«Обязательным условием участия в конкурсе будет предоставление участниками конкурсного предложений, включающих в себя бизнес-план ведения сельхозпроизводства, обязательство по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, обязательства по созданию рабочих мест для местного населения, обязательства по выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельхозкультур в соответствии со специализацией региона. Данные требования устанавливаются в целях эффективного и рационального использования земель», — добавил Нысанбаев.

При этом он отметил, что мониторинг будет проводиться ежегодно первые пять лет аренды, в последующие периоды — на орошаемой пашне — каждые три года, на богарной — каждые пять лет.

Результаты мониторинга будут служить основанием для продления срока аренды.

«В целях исключения предоставления больших площадей сельхозземель в одни руки предусмотрено установление максимальных размеров земельных участков сельхозназначения, которые будут находиться в аренде у казахстанцев в пределах административных районов, городов каждой области по видам культуры. При этом общая площадь земель, отдаваемых в одни руки, если не будет превышать установленные для республики предельные размеры, возможна их передача», — подчеркнул вице-министр.

При этом предоставление сельхозземель в одни руки площадью, превышающей предельные размеры, не допускается.

Для определения максимальных объемов площадей сельхозземель в министерстве разрабатывается соответствующая методика расчета.

«Для решения проблемы с нехваткой пастбищных угодий для выпаса скота личного подворья законопроектом предусмотрены нормы, согласно которым вокруг населенных пунктов будут определены площади пастбищ, необходимые для удовлетворения нужд населения по содержанию их личного подворья. На данных территориях будет установлен запрет на их предоставление в аренду физическим и юридическим лицам РК», — добавил вице-министр.

Кроме того, с учетом того, что на данный момент большая часть пастбища вокруг населенных пунктов находится в собственности и землепользовании отдельных лиц, акимам регионов будет предоставлена возможность их изъятия для госнужд и предоставления населению.

Ранее вице-министр сельского хозяйства сообщил, что, согласно законодательным поправкам, казахстанцы, которые состоят в браке с иностранными гражданами, не смогут получить землю в приграничных территориях РК.

В свою очередь, члены партии «Ауыл» Фарид Акбердиев назвал этот законопроект навевающими грусть.

Напомним, представители Министерства сельского хозяйства РК презентовали поправки в Земельный кодекс. В основу нововведений легли предложения Комиссии по земельной реформе, работавшей в 2016 году.

today.kz