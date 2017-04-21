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Опубликовано: Пт, Апр 21st, 2017
256 ЗКО / Картина дня

Железнодорожники жалуются на стихийные свалки в пригороде Уральска (ВИДЕО)

Речь идёт о завалах мусора вдоль железной дороги на на 1282 километре перегона «Кордон-Уральск 2″. Местная администрация справиться с ситуацией не в силах.

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По словам бригадира пути Уральской дистанции пути Амира Сапаргалиева, уже несколько лет вышеуказанный участок железной дороги  представляет собой настоящую помойку.

Стихийные свалки вдоль путей они убирают систематически. Но это не помогает.

— Мусор, выбрасываемый жителями ближайших населённых пунктов, задувает ветром снова, заставляя нас устраивать внеочередной субботник, — жалуется бригадир Сапаргалиев. — Порой ночью приезжают «Камазы» и вываливают мусор. Ловили, сдавали в милицию – бесполезно! Был случай, когда сюда вывезли целую машину коровьих шкур. Мы этого не увидели зимой, так как всё замело снегом. Но когда весной снег стал таять, шкуры стали гнить и разносить неприятный запах на километры. Мы убрали это всё, и продолжаем убирать… Боимся, что нетрезвый человек или ребенок устроит пожар.

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Руководитель отдела административного территориального развития аппарата акима города Уральска Шынбулат Темиржанов  утверждает, что стихийные свалки – дело рук жителей Цыганского посёлка.

—  Сотрудники ДЭПА регулярно убирают мусор в самом посёлке, — говорит чиновник. —  Но люди почему-то не выбрасывают его в контейнеры, а предпочитают все отходы нести к железной дороге. Местный участковый неоднократно составлял протоколы и делал устные предупреждения жителям, однако особого эффекта это не принесло. По улице Хорушкина Цыганского поселка дэповцы установили 7 мусорных контейнеров и через некоторое время  установят  еще.

Участковый Андрей Зиборов слова Темиржанова подтвердил, но сообщил лишь об одном случае выброса мусора местными жителями.

— С начала года я лично составил протокол в отношении конкретного жителя поселка, и виновник на следующий день  убрал мусор, — вспомнил полисмен. —   Сколько было составлено протоколов другими участковыми инспекторами, я не знаю.

Инженер-эколог Уральского дистанционного пути филиала АО «НК Казахстан темир жолы» Дамир Муханов считает, что данная ситуация с выбросом мусора стала возможна только из-за того, что в Цаганском посёлке слишком мало контейнеров для ТБО.

— Два года назад мы писали письма в акимат об установке контейнеров в Цыганском посёлке, – рассказывает он. — Нам ответили,  что в обязательно порядке установят. Но как мы можем видеть, второй год  ситуация не меняется — сами жители поселка говорят, что контейнеров у них нет.

Алишер ДАУЛЕТОВ

Один комментарий
  1. Житель:
    21 Апрель 2017 в 15:25

    На Чкалова пересечении с Фабричной тоже самое.ловите местных жильцов и штрафуйте!
    Бюджет хоть пополнять.

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