Железнодорожники жалуются на стихийные свалки в пригороде Уральска (ВИДЕО)

Речь идёт о завалах мусора вдоль железной дороги на на 1282 километре перегона «Кордон-Уральск 2″. Местная администрация справиться с ситуацией не в силах.

По словам бригадира пути Уральской дистанции пути Амира Сапаргалиева, уже несколько лет вышеуказанный участок железной дороги представляет собой настоящую помойку.

Стихийные свалки вдоль путей они убирают систематически. Но это не помогает.

— Мусор, выбрасываемый жителями ближайших населённых пунктов, задувает ветром снова, заставляя нас устраивать внеочередной субботник, — жалуется бригадир Сапаргалиев. — Порой ночью приезжают «Камазы» и вываливают мусор. Ловили, сдавали в милицию – бесполезно! Был случай, когда сюда вывезли целую машину коровьих шкур. Мы этого не увидели зимой, так как всё замело снегом. Но когда весной снег стал таять, шкуры стали гнить и разносить неприятный запах на километры. Мы убрали это всё, и продолжаем убирать… Боимся, что нетрезвый человек или ребенок устроит пожар.

Руководитель отдела административного территориального развития аппарата акима города Уральска Шынбулат Темиржанов утверждает, что стихийные свалки – дело рук жителей Цыганского посёлка.

— Сотрудники ДЭПА регулярно убирают мусор в самом посёлке, — говорит чиновник. — Но люди почему-то не выбрасывают его в контейнеры, а предпочитают все отходы нести к железной дороге. Местный участковый неоднократно составлял протоколы и делал устные предупреждения жителям, однако особого эффекта это не принесло. По улице Хорушкина Цыганского поселка дэповцы установили 7 мусорных контейнеров и через некоторое время установят еще.

Участковый Андрей Зиборов слова Темиржанова подтвердил, но сообщил лишь об одном случае выброса мусора местными жителями.

— С начала года я лично составил протокол в отношении конкретного жителя поселка, и виновник на следующий день убрал мусор, — вспомнил полисмен. — Сколько было составлено протоколов другими участковыми инспекторами, я не знаю.

Инженер-эколог Уральского дистанционного пути филиала АО «НК Казахстан темир жолы» Дамир Муханов считает, что данная ситуация с выбросом мусора стала возможна только из-за того, что в Цаганском посёлке слишком мало контейнеров для ТБО.

— Два года назад мы писали письма в акимат об установке контейнеров в Цыганском посёлке, – рассказывает он. — Нам ответили, что в обязательно порядке установят. Но как мы можем видеть, второй год ситуация не меняется — сами жители поселка говорят, что контейнеров у них нет.

Алишер ДАУЛЕТОВ