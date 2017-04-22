На Чаганской плотине закрыли шандоры из-за подъема воды в Урале

За прошедшие сутки уровень воды в Урале вырос на 1 сантиметр. С начала таяния снегов река поднялась почти на четыресто сантиметров (+ 392 см).

Фактический уровень реки — 574 см. (опасный уровень — 1250 см.), — сообщили в областном противопаводковом штабе.

Вчера, 21 апреля, был закрыты все пролеты сбросного сооружения на Чагане. Вода из Чагана перестала поступать в Урал, из-за чего сегодня наблюдался спад уровня воды на посту Уральск ( — 12 см.).

По прогнозам АО «Казгидромет», ожидается повышение уровня воды в реке Урал больше нормы (норма 591 см, по прогнозу 600-700 см). Ожидаемый уровень грозит подтопить дачные общества в пойме реки Урал.

Выше по течению Урала в Оренбурге сегодня река продолжила подниматься, достигнув отметки в 589 см., сообщил сайт «Урал56«.

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