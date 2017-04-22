В Зимбабве домашний скот стал платежным средством

В Зимбабве внесен законопроект, разрешающий использовать коз, коров и овец в качестве залога по банковским кредитам. Страна в очередной раз подтвердило свой статус failed state — провалившегося государства. Домашний скот стал платежным средством, что возвращает страну в далекие времена натурального обмена.

Домашний скот необходимо зарегистрировать в ЦБ, после этого он получает статус полноценного актива, который можно использовать для обеспечения займов. По задумке Минфина, это позволит вовлечь в активную экономическую жизнь малый и средний бизнес, а также молодежь и женщин.

17 апреля домашний скот перекочевал в сферу образования. Зимбабвийским школам разрешили принимать животных в виде оплаты за обучение. Родители учеников также могут внести в качестве платы свой труд — их услуги принимаются за обучение детей грамоте.

Из-за галопирующей инфляции деньги стремительно обесценивались, и власти были вынуждены печатать купюры огромных номиналов. Глава ЦБ страны Гидеон Гоно в 2009 году даже получил Шнобелевскую премию по математике за то, что показал людям все многообразие цифр — под его руководством печатались банкноты от 1 до 100 триллионов зимбабвийских долларов.

В 2016 году режим Мугабе начал печатать гарантийные обязательства — ничего не стоящую бумагу, приравненную по официальному курсу к валюте США. Логическим продолжением этой истории и стало превращение козлов и баранов в платежный инструмент.

Лента.ру