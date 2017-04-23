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Опубликовано: Вс, Апр 23rd, 2017
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Пустой звон медалей (ВИДЕО)

Документальный фильм журналистов «Уральской недели» о жизни многодетной мамы, которая живет на зимовке с 9-ми детьми.

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В этом фильме мы вас познакомим с Жазирой Рамазановой, которая дважды удостоилась награды от имени президента как многодетная мама.  Жазира живет с девятерыми детьми на зимовке «Птичник» Акжаикского района ЗКО. Рядом живут родители ее мужа.

Супруг Жазиры отбывает 3-летний срок наказания в исправительной колонии в г. Петропавловск (СКО).

8 комментариев
  1. нурлы жол:
    23 Апрель 2017 в 18:02

    Напоминает national geografik..слов нет..

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  2. Город:
    23 Апрель 2017 в 18:13

    Да,очень тяжёлый фильм.Она настоящий герой,родила и воспитывает 9 родных детей.А где хвалёная помощь государства и наши депутаты? Большинство её считают настоящей дурой в 33 года и такая жизнь.Но дети ухожены и дай Бог получат от жизни многое в будущем,чего недополучили в детстве.Лукпан,надо напрячь поселкового и районного акимов.Пусть прелюдно покажут заботу государства о таких семьях. Значит выгодней набрать кучу приёмных детей и жить не зная забот. Зная,что ты на особом счету и на виду-публичная семья

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  3. андрей:
    23 Апрель 2017 в 19:01

    В СССР такое было невозможно.9 детей- жильё без всякой очереди.

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  4. Ақан:
    23 Апрель 2017 в 19:09

    Біздің билікке қазақ халқының қамы емес, қазақ жерінің байлығы ғана керек.

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  5. Миржан:
    23 Апрель 2017 в 19:45

    Голая правда заботы власти. Когда с трудностью жизни остался один!!!

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  6. Местный:
    23 Апрель 2017 в 20:02

    Лукпан, почему Вы не пишите за. что отбывает отец семьи. Старший из братьев Исатай положил всех своих братьев и родных а также отдельную часть молодежи Первомайска под намаз. Они же приверженцы не традиционного ислама.Дети на видио в школу едут в коротких штанишках.

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    • Лукпан Ахмедьяров:
      23 Апрель 2017 в 20:55

      Меня не интересуют вопросы веры, меня волнует судьба 9 детей. По вашему они несут ответственность за своего отца?

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  7. Акмарал Ш.:
    23 Апрель 2017 в 21:12

    Некоторое время семья Жазиры жила в нашем посёлке, по соседству со мной. Да, они верующие люди.Но никакого нетрадиционного ислама в их семье нет, вы не теолог, чтобы по одним лишь коротким штанам определить, к какому ответвлению ислама эти люди относится. Жезде сидит по статье, никак не связанной с религией, если вы на это намекаете.
    П.с: даже если бы и был у них нетрадиционный ислам, это что- то меняет в плане простого человеческого отношения к детям?

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