Пустой звон медалей (ВИДЕО)

Документальный фильм журналистов «Уральской недели» о жизни многодетной мамы, которая живет на зимовке с 9-ми детьми.

В этом фильме мы вас познакомим с Жазирой Рамазановой, которая дважды удостоилась награды от имени президента как многодетная мама. Жазира живет с девятерыми детьми на зимовке «Птичник» Акжаикского района ЗКО. Рядом живут родители ее мужа.

Супруг Жазиры отбывает 3-летний срок наказания в исправительной колонии в г. Петропавловск (СКО).