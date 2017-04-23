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Опубликовано: Вс, Апр 23rd, 2017
1 869 ЗКО / Картина дня

С Ириклинского водохранилища еще больше стали сбрасывать воду

С сегодняшней ночи сброс воды из Ириклинского водохранилища в Оренбургской области достиг 90 кубометров в секунду ( 22 апреля сброс был на уровне 60 кубометров в секунду).

В ночь на 24 апреля Ириклинское водохранилище увеличит сброс воды до 120 кубометров в секунду.

Неделю назад с водохранилища сбрасывалось воды 25 кубометров в секунду.

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Иллюстративное фото.

В настоящее время уровень Ириклинского водохранилища находится на отметке 244,81 сантиметра, приток составляет 325 кубометров в секунду.

Выше по течению по состоянию на 23 апреля уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжает подниматься, превысив 6 метров.  Об этом сообщает оренбургский сайт  Урал56.Ру со ссылкой на отдел водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления по Оренбургской области.

Подъем Урала в районе Оренбурга превысил 6 метров и река продолжает подниматься.

Урал в районе Уральска за сутки поднялся еще на 1 сантиметров, общее повышение уровня — 371 сантиметр. Фактический уровень повышения к настоящему моменту — 485 сантиметров (опасный уровень — 850 см.). Эти данные сообщили в областном противопаводковом штабе.

3 комментария
  1. Пешеход:
    23 Апрель 2017 в 16:59

    УН — исправьте. 850 см.

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  2. HumptyDumpty:
    23 Апрель 2017 в 17:11

    ёлки-палки! ну сколько можно нервы щекотать,а? развели ромашку: затопит- не затопит…..цуко чинуши наши, тупо карманы набили госбаблом, которое выделяют для предотвращения таких проблем. наверняк можно и нужно свои «запасные» водохранилища строить, чтоб вот в такие моменты опасные, избыток соседской воды перенаправлять в свои отстойники…всё млять у нас через пятую точку делают,рукожопство сплошное.
    пс. модер пропусти,накипело.

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  3. Местный:
    23 Апрель 2017 в 19:41

    Информация на 23.04.17 18.56
    В ночь на 24 апреля Ириклинское водохранилище увеличит сброс воды до 120 кубометров в секунду. Об этом сообщили в Отделе водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления по Оренбургской области.
    В связи с этим увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на акватории реки Урал и вблизи нижнего бьефа гидроузла Ириклинского водохранилища.
    Отметим, что ранее сброс составлял 60 кубометров в секунду, а в ночь на 23 апреля он был увеличен до 90 кубометров в секунду.
    В настоящее время уровень Ириклинского водохранилища находится на отметке 244,81 сантиметра, приток составляет 325 кубометров в секунду.

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