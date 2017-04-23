С Ириклинского водохранилища еще больше стали сбрасывать воду

С сегодняшней ночи сброс воды из Ириклинского водохранилища в Оренбургской области достиг 90 кубометров в секунду ( 22 апреля сброс был на уровне 60 кубометров в секунду).

В ночь на 24 апреля Ириклинское водохранилище увеличит сброс воды до 120 кубометров в секунду.

Неделю назад с водохранилища сбрасывалось воды 25 кубометров в секунду.

В настоящее время уровень Ириклинского водохранилища находится на отметке 244,81 сантиметра, приток составляет 325 кубометров в секунду.

Выше по течению по состоянию на 23 апреля уровень реки Урал в районе Оренбурга продолжает подниматься, превысив 6 метров. Об этом сообщает оренбургский сайт Урал56.Ру со ссылкой на отдел водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления по Оренбургской области.

Подъем Урала в районе Оренбурга превысил 6 метров и река продолжает подниматься.

Урал в районе Уральска за сутки поднялся еще на 1 сантиметров, общее повышение уровня — 371 сантиметр. Фактический уровень повышения к настоящему моменту — 485 сантиметров (опасный уровень — 850 см.). Эти данные сообщили в областном противопаводковом штабе.